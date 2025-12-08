繞著沖繩本島想幹嘛？ 中國航艦「遼寧號」反常駛進日本海域
〔記者陳治程／綜合報導〕中日關係近期不平靜，從新任首相高市早苗的「台灣有事論」開始，中國便先後以外交、政治手段向其施壓、表達其不滿立場，近日再爆出解放軍艦載機「鎖定」日本自衛隊戰機數十分鐘，引發區域安全疑慮；根據日本防衛省最新報告指出，部署艦載機的解放軍航艦「遼寧號」過去三天先是穿越宮古水道，更反常駛進沖繩本島周邊，引發討論。
日本防衛省昨(7)日揭露，中國解放軍航艦艦載戰鬥機「殲-15」前(6)日蓄意以射控雷達「鎖定」日本航空自衛隊的F-15J戰機，並大力抨擊此「危險行為」；巧合的是，這批殲-15戰機，是自近日剛駛入西太平洋的航艦「遼寧號」起飛，其後續動向引發討論。
日本防衛省統合幕僚監部昨日發布的最新報告指出，遼寧號航艦5日下午現身東海後，前日便穿越日本西南諸島的宮古水道周邊；昨日更靠近沖繩本島，並反常穿越周邊水域、朝東北方前進。統合幕僚監部補充，除遼寧號航艦，還偵獲1艘055型飛彈飛彈驅逐艦「南昌」(舷號101)，以及2艘052D型驅逐艦「西寧」(舷號117)、「開封」(舷號124)。
遼寧號上次受到日方如此高度關注，是在今年6月的「雙航艦」聯合演訓，當時遼寧艦首次搭檔「山東艦」，不只突破第二島鏈，還在靠近日本西南諸島的海域實施多項海上科目，以及多達1120架次的艦載機起降訓練，一度引發鄰國緊張。
值得一提的是，日前有國安官員示警，中國擬於本周六(13日)假「南京大屠殺國家公祭日」名義，發動「聯合利劍-C」軍演，而國安局長蔡明彥3日出席立法院外交及國防委員會前受訪時也表示「不能排除任何可能性」，使此次遼寧艦動態變得格外受矚。
