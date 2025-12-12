繞過匈牙利 歐盟立法永久凍結俄羅斯資產

親俄羅斯的匈牙利總理奧班·維克多（Viktor Orbán）一再阻撓歐盟援助烏克蘭。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 歐盟輪值主席國丹麥稍早宣布，各會員國大使已將2,100億歐元的俄羅斯國有資產凍結在歐盟委員會名下，直到克里姆林宮向烏克蘭支付戰後賠款。

《政客》雜誌（Politico）報導，歐盟的聲明稱，各國大使「已就修訂後的第122條提案達成一致，並批准啟動書面程序，以便在明天（12日）下午5點左右做出正式的理事會決定」。該決定以「絕對多數」通過。

報導指出，對烏克蘭而言，這項法律變通方案的好處在於，它大大降低了匈牙利和斯洛伐克等親克里姆林宮的歐洲國家將凍結資金歸還俄羅斯的可能性。

該緊急條款實際上推翻了現行規則，現行規則要求歐盟成員國每六個月一致同意重新授權制裁。

因此，親克里姆林宮的國家將失去僅憑對制裁延期投票「反對」就能解凍被制裁資金的權力。如果歐盟向基輔提供資產抵押貸款後發生這種情況，歐盟27個成員國的首都將不得不承擔償還俄羅斯貸款的責任。

歐盟為這項意義重大的法律變更辯護，理由是將這些資產歸還給俄羅斯將對歐盟經濟造成嚴重破壞，並可能助長克里姆林宮在歐盟範圍內發動混合攻擊。

歐盟委員會在法律文件中寫道，凍結這些資產「是為了避免俄羅斯的行為對歐盟經濟造成前所未有的進一步衝擊而採取的適當措施」。

然而，匈牙利隨後發表公開聲明，對該決定提出質疑，認為違反了歐盟法律，並損害了歐盟委員會的中立性。

斯洛伐克總理羅伯特·菲佐也致函歐洲理事會主席安東尼奧·科斯塔，表達了斯洛伐克政府反對「任何旨在解決烏克蘭財政需求的方案，包括支付烏克蘭未來幾年的軍事開支」。

歐盟委員會最初提出這項法律機制，旨在加強一項單獨的計劃，該計劃旨在為烏克蘭動員2100億歐元被凍結的俄羅斯資產——其中大部分由總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）持有。

然而，比利時反對這項計劃，擔心如果俄羅斯收回這筆資金，比利時將被迫承擔償還貸款的責任。

為了消除比利時的擔憂，歐盟委員會從週四批准的法律提案中刪除了有關貸款的條款。

