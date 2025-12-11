繞過禁令？傳Blackwell遭走私進中國 輝達否認

美國總統川普（Donald Trump）放行輝達（NVIDIA）對中出口高階晶片H200，《路透社》點名，字節跳動跟阿里巴巴已經詢問購買事宜，北京政府也要求企業評估相關需求。不過，美國科技新聞網站披露，中國AI新創DeepSeek已經利用複雜的走私方式繞過晶片禁令，透過Blackwell晶片訓練語言模型，不過相關說法已經遭到輝達否認。

川普放行後 字節跳動、阿里巴巴洽購輝達H200

川普8日表示，將會開放輝達向中國出口H200晶片，《路透社》引述消息人士報導，點名「字節跳動」跟「阿里巴巴」已經向輝達詢問購買事宜，中國監管機構也召集企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求，表示當局很快就會做出決定。

DeepSeek爆走私？傳拆Blackwell晶片運中國

北京政府陸續禁止官方資助的數據中心跟科技公司，購買輝達的AI晶片H20，導致輝達在中國市佔率大幅下跌，不過美國科技新聞網站披露，中國AI新創DeepSeek透過複雜的走私方式，把目前最先進的Blackwell晶片從設備上拆下來，再運到中國境內。

廣告 廣告

報導指出，DeepSeek今年一月推出語言模型後，到目前只有小幅度更新，利用輝達的晶片進行訓練，有望在明年2月農曆春節前推出新一代模型，不過相關說法已經遭到輝達否認。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

川普放行輝達H200銷中「抽成25%」 白宮官員：從台灣出口時徵收

同意輝達H200晶片售中 川普曝條件：美政府分潤25%

預言AI改變就業市場！黃仁勳：將出現新職業