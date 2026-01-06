繞道買台積電「套娃抬轎」？00981A納0050、0052 專家驚呼1事：被扒2層皮

台股昨日衝破3萬點大關，台積電也創下1695元的新天價，台股多檔ETF成分股中有台積電的都紛紛飆漲，不過有網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），質疑此舉管理費不就被抽兩次？對此，不敗教主陳重銘在臉書發文表示，因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。

陳重銘表示，00981A居然納入0050跟0052，主動型的要靠被動型來幫忙抬轎嗎？經理人是怎樣選股的啊？00981A有限制，單一持股不能超過10%，當他把台積電買好買滿也就是10%。可是台積電佔大盤43%，買太少可能跟不上大盤，再來就是台積電表現太好，買太少也容易吃虧。

陳重銘說，可是00981A的台積電被限死10%怎麼辦，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。那麼00981A還算是主動型的嗎？00981A拿投資人的錢去買0050跟0052，投資人等於要兩邊繳經理費，被扒了2層皮？

陳重銘指出，其實要看買的比例，0050加上0052還不到2.2%，比例很小啦，而且經理費最低的0050，買的張數比0052還要多，應該也是想要降低經理費支出。00981A的問題是規模衝太快，很多錢被迫在高檔佈局，所以也只好拿一些來買ETF，幫資金找一下出口。



而投資名人巨人傑則發文質疑，00981A此舉的邏輯就如同付錢給米其林名廚，上的菜卻是麥當勞外送，更開酸00981A是台股第1支「套娃型ETF」。他也指出00981A「剝皮式」收費，買00981A統一先收一次經理費、保管費，現在裡面裝0050，元大再收一次經理費、保管費。

