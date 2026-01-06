繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次





台積電日前創下1695元的新天價，台股隨之站上3萬點大關，多檔台股ETF也攻上新高價，不過有眼尖的網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），令網友們不解「這樣管理費不就被抽兩次？」。對此，「不敗教主」陳重銘解答，這是因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。

廣告 廣告

網友在PTT股版發文分享，根據統一投信公布的資料顯示，統一投信旗下主動式ETF 00981A，除了持有台積電外，還持有0050跟0052。貼文一出立刻引發網友熱烈討論，網友表示這是ETF版本的「俄羅斯娃娃」，「經理人打不贏就加入」、「有點鑽漏洞的感覺」、「付手續費讓ETF幫你買其他也要手續費的ETF，天才」、「阿投資人被抽兩次？」

對此，投資達人「不敗教主」陳重銘也在粉絲專頁解答，這是因為00981A有限制，單一持股不能超過10%，就算把台積電買好買滿也就是10%。但台積電佔台股大盤的43%，買太少可能跟不上大盤，若台積電表現太好，買太少也容易吃虧。

陳重銘指出，00981A想增加台積電的持股卻被限死10%怎麼辦？0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。「好像是被限制買純金，只好去買K金」。

那麼00981A還算是主動型的嗎？陳重銘分析，00981A買的0050加上0052，還不到2.2%，比例很小；而00981A的問題是規模衝太快，很多錢被迫在高檔佈局，所以也只好拿一些來買ETF，幫資金找出口。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



南亞科11月獲利大增1.07倍 每股賺1.37元

千金股懶人包被搬進ETF：00991A含「千」權重72.6%成最濃一檔

台股平盤震盪 記憶體又爆衝 旺宏、南亞科噴6％