繩勒脖、膠帶封口聯手殺人…冷血看他抽搐斷氣再棄屍！叔姪3人下場曝光

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣去年發生駭人的殺人棄屍案。（圖／翻攝畫面）

屏東縣恆春鎮男子尤皇智因積欠某娛樂城57歲的周姓老闆200萬賭債，竟夥同姪子尤信予及男子宋旻諺，將周男擄走，在押人過程中，用繩索套勒、又拿刀刺胸3刀，造成人死亡後，又把人載到滿州棄屍，並搜刮死者身上及車上14.2萬現金及1支勞力士手錶。此案一審經國民法官審理，並於昨天（26日）宣判。

判決指出，尤皇智因積欠綽號「矮子賢」的57歲周姓老闆賭債，2024年8月尤男找來宋旻諺邀約協商債務，還找尤男的侄子尤信予陪同前往；並於14日晚上，尤姓叔姪及宋男待周男到只指定地點時，竟趁機用繩索等工具，將人壓制。

廣告 廣告

過程中，3人拿刀刺向周男胸部至少3刀，再用PVC膠帶纏綑眼、鼻及口三處，導致人最終因心臟、肝臟及橫膈膜遭穿刺併血胸、頸部及口鼻遭壓迫出血，而不治身亡。

殺人棄屍案人犯分別為男子尤皇智、姪子尤信予及男子宋旻諺。（圖／翻攝畫面）

尤姓叔姪跟宋男3人，為掩飾犯行，把周男載到滿州鄉里德山區邊坡草叢棄屍，載運屍過程中，還搜刮死者1支勞力士手錶及口袋內有7萬2100元現金，另取走死者車上的10張本票17萬現金。

此案經由國民法官法庭依檢察官提出各項事證，認為拿刀行兇一事，乃臨時起意所為，侄子尤信予、宋旻諺並不知情，然而，尤雖無殺人犯意，但已繩索套勒周男有導致窒息身亡的高度危險性。

法官認為，尤姓叔姪手段、形式不同，尤信予始終否認，他的行為是造成死亡原因，且都未跟死者家屬達成和解或寬恕，因此分別依各犯行量刑；至於宋旻諺都坦承犯行，阻礙偵查情形甚小，因此，僅依三人以上共同剝奪他人行動自由等罪論處。

57歲的周姓老闆遭殺害後，被載到滿州鄉里德山區邊坡草叢棄屍。（圖／翻攝畫面）

法院審理後，將尤皇智依殺人罪、共同犯遺棄屍體罪、侵占脫離本人持有物罪，判16年6個月有期徒刑，褫奪公權10年；尤信予則依三人以上共同剝奪他人行動自由致人於死罪、共同犯遺棄屍體罪、收受贓物罪判11年2個有期徒刑，沒收扣案犯罪所得17萬2100元。

宋旻諺則犯三人以上共同剝奪他人行動自由罪，處2年6個月有期徒刑，又犯收受贓物罪，處拘役40天，得易科罰金。扣案犯罪所得7萬元、手錶，全案皆可上訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

移動「不定時炸彈」11分鐘釀3事故…8車受波及傳4傷！闖禍駕駛認毒駕

1死26人傷…恐怖事故畫面曝！多車「連環撞掀火燒車」現場炸出火光

撞見媽媽跟別人進汽車旅館！兒以為「遭詐騙」報警求助…真相超心碎

替綠帽友出氣…直播「背德人妻」全裸交疊小王！害她胴體遭上萬人看光

