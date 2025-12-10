繩影飛舞串連九校情誼 溪州鄉福樟盃跳繩比賽在潮洋國小熱血開跳

▲溪州鄉114年福樟盃跳繩比賽於今日在潮洋國小操場盛大登場，現場繩影飛舞、破風聲此起彼落，選手們在極速律動中展現力與美，共同締造了一場視覺與技藝的頂級交響。（圖／潮洋國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一條迴盪天際的跳繩，串起溪州鄉九所小學的教育情誼；一棵屹立百年的老樟樹，見證了學子如林木般強韌茁壯的生命力。溪州鄉114年福樟盃跳繩比賽於今（10）日在潮洋國小操場盛大登場，在初冬暖陽的映照下，全鄉9所國小、81名體壇小將及27位師長精銳盡出，現場繩影飛舞、破風聲此起彼落，選手們在極速律動中展現力與美，共同締造了一場視覺與技藝的頂級交響。

▲今日活動嘉賓雲集，共同為選手加油打氣。（記者林明佑翻攝）

廣告 廣告

傳承百年綠蔭，躍動生命活力 ！

「福樟盃」之名，源於南州國小校園內一棵守護學子百年的老樟樹。民國99年，全校師生將其命名為「福樟」，寓意福氣長駐；時任家長會長鐘萬發先生與師長們感念老樹展現的堅毅生命力，遂發起跳繩比賽，期盼孩子們能透過運動強健體魄，如福樟般「向下扎根、向上展葉」。這份源自土地的祝福，自民國108年起轉化為鄉內小學輪流主辦的優良傳統，至今邁入第七屆，已然成為溪州鄉年度最受矚目的校際體育盛典。

▲福樟盃跳繩比賽至今邁入第七屆，已然成為溪州鄉年度最受矚目的校際體育盛典。（記者林明佑翻攝）

速度與默契的交鋒，新一代「飛人」破繭而出！

本屆賽事由潮洋國小接棒主辦，賽制精彩多元，涵蓋展現個人極限的「限時計次賽」、考驗團隊靈魂的「團體限時計次賽」，以及最令人血脈賁張的「跳繩跑跳 8 人大隊接力賽」。 在全場屏息的見證下，今年誕生了兩位耀眼的「跳繩小飛人」——大莊國小蘇宏霖以一分鐘 216 下的驚人速度稱霸男生組；地主隊潮洋國小廖芸晞則以 213下的優異成績在女生組封后。他們在飛舞的繩圈中展現了超乎年齡的專注與爆發力，不僅刷新紀錄，更成為賽場上最亮眼的焦點。

視覺與味覺雙重饗宴，君子之爭暖心落幕！

今日活動嘉賓雲集，溪州鄉大家長江淑芬鄉長、彰化縣青溪婦女協會理事長鄭汝芬、立法委員謝衣鳯暨彰化縣議長謝典霖服務處主任李育成、劉淑芳議員服務處主任詹明仁、潮洋村長孫樹生、張厝村長朱合沛、賽事推手鐘萬發顧問、潮洋國小會長葉烝輔、林俊雄顧問及溪州鄉各校校長皆親臨現場，為選手加油打氣。

除了場上分秒必爭的緊張刺激，場邊更是一場溫馨的嘉年華。在眾多熱情單位的贊助下，蛋糕的香甜、茶葉蛋的溫潤、霜淇淋的沁涼與爆米花的酥脆，交織成場邊最誘人的風景。在欣賞學子以繩會友、展現君子風度的同時，亦享受了美食帶來的滿足感。這場結合了競技張力與味蕾享受的盛會，在歡笑與汗水中劃下完美句點，也讓「福樟」的精神，繼續在溪州學子的跳躍中傳承不息。