「繩期」繩索救援國際邀請賽屏東登場

（觀傳媒屏東新聞）【記者宋德威、陳佩琪／屏東報導】為深化消防繩索救援專業並拓展國際實務交流，屏東縣政府消防局於1月23日至1月25日盛大舉辦為期三天的「繩期」繩索救援國際邀請賽，特別邀請來自香港、日本、泰國等國際專業救援隊伍，以及我國外島金門、澎湖、連江等地救援菁英齊聚屏東，連同本島隊伍共計22支繩索救援隊同場切磋，為國內少見、具高度指標性的國際繩索救援競賽活動。

屏東縣長周春米表示，本次賽事能夠同時邀請多個國家及離島隊伍來臺參與，實屬難得，不僅象徵屏東消防救援實力獲得國際肯定，也展現臺灣消防與國際及外島救援體系緊密連結的成果。透過跨國、跨區域的交流競賽，讓消防人員得以直接觀摩不同國家與地區的救援技術與指揮思維，進一步強化面對複合型災害的應變能力。

來自香港、日本、泰國及外島地區的參賽隊伍，長期執行山域、高空及特殊地形救援任務，擁有豐富實戰經驗。本次賽事藉由高擬真競賽關卡設計，促進國際與離島隊伍間深度技術交流，讓參賽人員在相互觀摩與實作中精進繩索救援技巧，全面提升救援安全與效率。屏東縣政府消防局強調，未來將持續以屏東作為國際消防專業交流的重要基地，積極邀請國外及離島救援團隊來臺交流訓練，導入多元救援經驗與國際視野，持續精進消防救災量能，攜手守護縣民生命與財產安全。

近年來繩索救援訓練是目前警消、特警、軍方特種部隊與災害防救團體隊員，救災訓練中非常重要的一環；含山域、水域、車禍、城市等搜索及救災的過程中，繩索運用的技術都非常關鍵。（圖／記者宋德威攝.2026.01.23）

賽事流程表。（圖／主辦單位提供.2026.01.23）

