繪出國軍衛國、救災場景 美女藝術家蘇慧棉榮獲國軍文藝金像獎銀獎

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林西螺藝術家蘇慧棉以一幅名為「鋼鐵信念無聲守護」畫作，參加第59屆國軍文藝金像獎榮獲銀像獎，畫作中，描繪出國軍弟兄保家衛國及投入救災景象。民進黨中央黨部秘書長徐國勇日前到西螺福興宮參香，讚賞蘇慧棉透過畫作傳承台灣文化，也讓大家看到國軍對台灣無聲守護。

西螺藝術家蘇慧棉是虔誠的媽祖信徒，常以媽祖信仰為創作題材。(記者黃淑莉攝)

蘇慧棉從小喜歡塗鴉，常用蠟筆在地上畫畫，當年因為升學只好捨棄繪畫，直到兒子成年，她重新學畫，並選擇小時候最愛的蠟筆做創作，她是虔誠的媽祖信徒，擅長描繪媽祖與人之間的情感。

蘇慧棉指出，這是她第一次參加國軍文藝金像獎，作品名稱為「鋼鐵信念無聲守護」，主要是想表達對國軍付出的感謝，也讓更多人看見國軍鋼鐵意志與溫柔堅定的信念，因為有他們守護台灣這塊土地安全，她才能安心創作，獲獎不僅是榮耀，也不斷提醒自己持續用繪畫記錄她所愛的土地。

徐國勇日前到西螺福興宮參香祈福後，特地到蘇慧棉家中張貼紅榜祝賀，他說，文化是深耕台灣重要基礎，蘇慧棉老師透過繪畫把文化傳承下去很了不起，也讓台灣成為富而有禮的社會，這次得獎作品更讓大家看到國軍對台灣的守護。

