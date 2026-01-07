繪師遭hololive提告？「冷炸雞」諷刺圖傳求償150萬日圓 網質疑真實性

hololive 旗下 VTuber 兔田佩克拉（兎田ぺこら）著名的「冷炸雞事件」，源於 2021 年聖誕夜，佩克拉曾預告會在聖誕夜開台，卻因身體不適取消，但本人沒在推特告知，導致一名野兔（粉絲名）買好炸雞默默等著。這件事情也成為後來佩克拉每年都會玩的梗。然而近日，有網友暗示自己被 hololive 官方提起法律行動，因為一張「冷炸雞」二創圖，要求賠償 150 萬日圓（約新台幣 30 萬元）。

日本一名專門繪製 VTuber、YouTube 各種諷刺和惡搞圖的繪師「らクカきくん」，最近在個人 X（推特）發文暗示，自己因為創作了一張關於 VTuber 團體 hololive 成員兔田佩克拉「冷炸雞事件」二創圖，被以名譽毀損、著作權侵害以及妨礙營業理由，遭求償 150 萬日圓，接下來將上法庭。

該爭議畫作描繪了一名粉絲在聖誕夜孤單的對著電腦螢幕吃冷掉的炸雞流淚，對比畫面則是長相疑似佩克拉形象的人物正親密的挽著一名男子逛街，以此諷刺 2021 年著名的「冷炸雞事件」。

該曝光後，立刻在社群網路上引發熱議。雖然「らクカきくん」宣稱自己面臨高額求償，但許多網友對此說法的真實性抱持懷疑態度。部分網友指出，該繪師過去曾有多次引發爭議的言行，且該張引發爭議的插圖除了 2024 年還在外，去年甚至還被重新貼出過，至今也沒有刪除，認為如果官方真的採取如此嚴厲的法律行動，圖片應該早就被下架。

雖然目前無法確定訴訟和賠償的真假，但這事件也再次掀起了關於二創界線的討論。有觀點認為，Cover 公司對於惡意中傷旗下藝人的創作採取法律行動並不意外，特別是該圖明顯影射並嘲諷特定事件，可能對藝人形象造成負面影響；但也有人持保留態度，認為需要更多證據才能確認這是否為官方正式的法律行動，亦或是繪師個人的單方面說詞，只是想要引起流量和關注。

目前 hololive 母公司 Cover 官方尚未對此事件發表公開聲明。官方最近相關事件的消息，是去年 12 月 4 日的一篇公告，提到有人在未經許可下製作物，從事妨礙所屬藝人正常活動之行為，已經在掌握對方對所屬藝人進行多項誹謗中傷的事情。雖然不清楚是誰，但當時 Cover 就曾提到雙方已經和解賠償和道歉，多數作品也已經刪除。只提到 2026 年 1 月左右，會再公開有關權利侵害行為的處理狀況。