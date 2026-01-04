「繪心三重奏」粉彩畫展開展 三位藝術家共譜色彩心語
記者林坤瑋／宜蘭報導
由宜蘭人故事館主辦、耶穌基督後期聖徒教會東台北支聯會蘭陽分會協辦的「繪心三重奏」粉彩畫展，即日至一月三十日於宜蘭人故事館二樓綠洲藝廊溫馨展出。此次展覽由鄧曉雯老師擔任指導，鄭金太老師策展，展出三位藝術家——邱雪華、陳淑美、邱芳蘋——共三十五幅歷年精選作品，呈現她們與色彩多年來的溫柔對話。
展覽名稱「繪心三重奏」，象徵三位藝術家以「色彩的溫度」、「心的節奏」與「日常感動」為主旋律，透過粉彩這項古老媒材，細膩描繪生活中的真摯情感。粉彩自十五、十六世紀以來即為藝術家所鍾愛，無需調色與等待乾燥，能直接呈現顏料最純粹的質地，既有油畫的厚實，也具水彩的靈動。
邱芳蘋老師風格多元、光影交織的創作語彙，曾榮獲「台灣粉彩藝術推廣協會」十週年慶特別獎，作品涵蓋戲曲人物、美食靜物、山林海景等題材，尤以寫實美食系列令人驚艷，彷彿能聞到香氣。
陳淑美老師自喻為「白紙」的學習者，到榮獲「萬順獎」的藝術家，擅長描繪異國街景、奔跑孩童與懷舊巷弄，筆觸溫暖動人，作品屢次於義賣中獲藏家青睞，展現藝術的溫度與人情味。
邱雪華老師榮獲「第九屆台灣粉彩藝術獎公開賽」新人獎，並於國立台灣藝術教育館展出。她的作品涵蓋山水、靜物與動物肖像，色彩細膩、情感豐沛。
