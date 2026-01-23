繪戀空「無碼片外流」震撼AV圈！22歲女神認了急發聲明 找律師喊告

22歲的繪戀空私密無碼片遭非法外流。翻攝IG@erensora_official

日本AV女優繪戀空（絵恋空）驚傳無碼影片外流，被網友直指是她曾擔任「無碼女優」時期拍攝的影片。讓繪戀空緊急發聲明，嚴正駁斥「曾從事無碼女優」的不實傳聞，但她也認了「無碼片」是私下拍攝、遭第三方非法外流，已請律師採取法律措施。

繪戀空急撇清！沒當過「無碼女優」

22歲的繪戀空，2023年出道拍AV，158公分的她，擁有F級傲人上圍，沒想到私下拍攝的私密影片竟遭非法外流，讓她緊急發聲強調自己沒當過「無碼女優」，澄清都是不實資訊。

繪戀空身材火辣，大方秀F級傲人美胸。翻攝IG@erensora_official

繪戀空聲明曝光

繪戀空急找律師協助處理，並發布聲明澄清沒拍過無碼片。翻攝IG@erensora_official

而私密片遭到外流也讓她急找律師協助，她在聲明中也提及，「此次事件對相關人士，尤其是長期支持我的粉絲們造成擔憂與混亂，對此我由衷致歉。原本應該透過作品與表現與大家交流，卻不得不以這樣的方式說明，讓我深感遺憾。」

並接續說道，「即便如此，我對一路以來支持我的各位，感謝之情始終不變。未來我也將持續以女演員身分，誠實面對每一部作品，努力回應大家的支持。懇請各位不要被錯誤資訊所誤導，若能溫暖地關注與支持，我將不勝感激。」



