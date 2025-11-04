繪本作家幾米分享經典作《星空》

宜蘭市長陳美玲出席宜蘭講堂講座活動「有陰影，必定有光~幾米經典繪本《星空》分享會」。（圖：宜蘭市公所提供）

▲宜蘭市長陳美玲出席宜蘭講堂講座活動「有陰影，必定有光~幾米經典繪本《星空》分享會」。（圖：宜蘭市公所提供）

財團法人黃大魚文化藝術基金會、宜蘭市公所與財團法人宏倫文創基金會共同主辦，宜蘭縣教師職業工會協辦的「二O二五宜蘭講堂系列講座活動」日昨開講，邀請到知名繪本作家幾米前來演講。

宜蘭市長陳美玲表示，非常高興知名繪本作家幾米返回故鄉演講，他的作品遍及宜蘭市區，例如宜蘭市公所後方的市民之森廣場、宜蘭火車站前的幾米廣場，以及宜蘭市第一銀行前的裝置藝術等，都是幾米大師的作品。這些動人療癒的裝置藝術，除了是國內外遊客拍照打卡的熱點，同時也是宜蘭市區動人的街景之一，豐富了城市的樣貌。

「宜蘭講堂」系列講座活動辦理至今已超過四十場次，所邀請的講者都是台灣學術、藝文及產業界的傑出專業人士，希望藉由這些專業人士的人生故事分享，讓更多人能有機會得到啟發與感動。

講座中，幾米帶著在全球各地屢屢獲獎的經典繪本《星空》與大家見面，講座主題為「有陰影，必定有光~幾米經典繪本《星空》分享會」。幾米表示，距離上次在宜蘭演講，已經過了十多年了，很開心可以回到故鄉跟大家分享創作的歷程。這場講座中幾米朗讀《星空》繪本，用親切近人的台語來訴說這個成長的故事，民眾聆聽幾米分享這本改編成電影、化身為宜蘭幾米公園、譯為多種外語受到全世界讀者喜愛的繪本。

幾米自學插畫創作給各年齡層讀者閱讀的繪本，開啟了成人繪本的新類型。出版繪本二十多年來，創作了超過七十部作品，作品被翻譯成二十多種語文，在全球各地出版了兩百多本各種外語的書籍。幾米作品在台灣、中國大陸、香港、比利時、西班牙、瑞典、葡萄牙、法國都曾獲得重要獎項。除了繪本之外，近年幾米也嘗試油畫、雕塑等其他形式的藝術創作。能夠持續創作，透過各類作品與讀者互動，傳遞彼此的情感，是幾米衷心感謝的。