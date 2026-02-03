繪本動起來了！捷克「躍然紙外」席捲台北書展 預告5月移師台中國資圖展出

今年在台北國際書展精選「躍然紙外」展品展出。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台北報導〕曾讓東京、首爾、開羅觀眾熱烈回響的捷克展覽「躍然紙外」去年與台灣文學館合作舉版展覽。今日再次回歸，並於2026台北國際書展亮相，策展人Emma Hanzlikova透過金屬片、光學薄膜與拾得物件，翻轉「童書」的本質，今日台北國際書展在捷克館的精選展區內登場，書本不再只是紙張與文字，而是變成了立體藝術裝置與冒險的入口。

捷克館展出多件繪本、翻翻書翻玩「童書」的本質。(記者胡舜翔攝)

走進展區，可以親手翻動《Tibbles》的漫畫頁面，或在黑暗中觀察《Over the Evening Darkness》的夜光字母如何發光，甚至走進《A is for Antarctica》的摺疊互動世界。這種突破傳統繪本框架的表現形式，不僅獲得國際媒體高度評價，更在多國巡迴展出時因回響熱烈而延長展期。

捷克館於開幕典禮時製作粉紅獅子棉花糖，充滿童趣。(記者董柏廷攝)

台北書展現場雖然僅展示「躍然紙外」的精選內容，但讓喜愛這場視覺革命的讀者，翻得愛不釋手。捷克中心台北更宣布，該展覽即將在今年春夏之交，於5月在台中國立公共資訊圖書館(國資圖)盛大展開完整內容，屆時台中及中南部的民眾將有機會親自體驗這場席捲全球的童書視覺盛宴，探索當代兒童文學如何透過體驗進行革命。

