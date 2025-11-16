繪本大功能 培養幼兒利社會行為

慈大兒家系 與 慈濟六所大愛幼兒園合作，針對幼兒進行觀察研究，發現將繪本融入慈濟人文，對孩子的利社會行為，也就是同理心、合作、慷慨與照顧等4項，都有正面影響，這項研究成果也透過在高雄跟台北的兩場研習活動，與幼兒老師分享。

高雄大愛幼兒園老師 蘇姵如：「很想要加入 但是強強都說，不行 不可以。」

繪本不只是個故事，幼兒園老師將其內容，延伸到生活，讓同理心跟分享觀念不再抽象！高雄大愛幼兒園老師 馮英美：「對於6歲的小孩子比較自我，但是透過這樣的繪本，這麼生動的方式 他就會覺得，跟別人分享東西是很棒的事情。」

廣告 廣告

台南大愛幼兒園老師 陳綺霞：「戰爭會影響到小朋友，帶入他的生活，我們把說話當作武器，就很像(繪本)裡面的戰爭。」

遙遠國度的戰爭，結合靜思語，能讓孩子懂得說好話的影響，慈濟大學結合全台6所大愛幼兒園共230名幼兒進行觀察研究，將繪本結合慈濟人文，初步研究發現，能增強幼兒的同理心等利社會行為！慈大兒家系助理教授 胡美智：「透過繪本把慈濟人文，巧妙融入在其中，讓孩子體會同理心 合作，照顧 慷慨 好像看起來，很抽象的概念，但其實每天都在生活當中。」

高雄大愛幼兒園老師 洪惠貞：「新來的小朋友，因為有同學可以去同理他，當下的情緒，我覺得這小男生的情緒，也慢慢穩定下來。」

藉由繪本引導孩子的良善，這成果在研習活動分享，吸引幼教老師來學習！參與研習者 鄭美滿：「來跟你們學習，怎麼樣從繪本引導孩子，在生活中去實踐。」

參與研習者 劉政代：「藉由這次機會也讓我自己覺得，我可以重新去思考一下，我們課程需要去做一下，滾動式修正。」

透過台北、高雄各一場的研習，發表研究成果，也為幼兒教育注入更多利社會愛的能量！

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

