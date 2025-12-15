繪本故事屋 花蓮文創園區親子好去處

繪本故事屋(文化部提供)

為花蓮親子打造新去處，文化部在花蓮文化創意園區設立「繪本故事屋」，規劃「靜態區—無邊際書房」與「動態區—想像力客廳」兩大主題空間，提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區及AR互動體驗等多元服務。超過3千冊圖書，這也是東部第一座國家級繪本閱讀示範基地。

有感於文化部各項政策缺少了繪本這塊拼圖，文化部長李遠表示，自己上任之後，每年徵選30位繪本新秀作家，接續開始繪本學校的培育、繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵、金繪獎等，而選擇花創作為國家級繪本館，是因為花蓮具備魔幻、美麗與神秘的條件。除了繪本故事屋以外，花創也已成立花蓮流行音樂AI實驗基地、Dome 花創聚樂部，期盼帶動東部文創發展，實踐均衡臺灣理想及目標。



繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟，每週二至週日上午10時至下午6時，週一休館，以「國家語言繪本」為核心出發，透過繪本媒介，讓兒童在自然、輕鬆的氛圍下接觸臺灣多元文化、語言與故事，進而形成一座多語言與文化交流的體驗場域。

