繪本故事揭8歲女童傷疤！她告訴老師：被鄰居色狼阿公摸「尿尿的地方」

記者陳弘逸／台中報導

8歲女童在學校聽到愛心媽嗎分享關於性騷擾相關的兒童繪本，才驚覺遭鄰居侵犯。（示意圖／PIXABAY）

台中市72歲林姓老翁趁擁抱鄰居的8歲女童小花（化名）時強制猥褻，當時被曾祖母撞見僅制止，並無報案；直到女童聽到學校分享關於性騷擾相關的兒童繪本，小花才驚覺遭侵犯，告知老師此案曝光；然而，林姓老翁否認犯行，女童父母也不願原諒他，法院審理後，依法判老翁3年1個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，72歲林姓老翁為8歲女童小花（化名）的鄰居，且經常去隔壁寒暄，今年1、2月，在客廳聊天，環抱女童時趁機強制猥褻，直到她曾祖母發現，咳嗽聲制止才暫停動作。

廣告 廣告

直到案發一個多月，因女童班級愛心媽媽講解有關性騷擾相關的兒童繪本「菲尼的秘密」，小花才向愛心媽媽講述此事，並透露被「隔著衣服碰尿尿的地方」遭觸碰，後續通知學務主任，並通報台中市家庭暴力暨性侵害防治中心，此案曝光。

林姓老翁遭拘提到案，但他矢口否認加重猥褻犯行，辯稱只有抱女童沒有摸，此外，辯護人也主張，嫌犯已有初階失智情形，還說跟自己的孫女也有擁抱，或抱到大腿上坐等互動。

小花、她的曾祖母都出庭指控此事；關於失智部分，經心理鑑測，認定並無因精神障礙或其他心智缺陷，導致無法辨識違法行為或行為能力降低的情況。因此，法官未採信林姓老翁辯詞。

林姓老翁在法庭上陳述，初中畢業、已退休、之前在證券公司做總務、經濟狀況普通、3個女兒都已成年。

法官認為，林姓老翁因一己私慾犯案，且犯後一再否認犯行，還以身心狀況迴避法律責任，具一定惡性，直到審理時，才改口認罪，但未能達成調解，且女童父母都不願原諒，請求從重量刑，法院審理後，將他依對於未滿十四歲之女子為強制猥褻罪，判處3年1個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

高齡翁騎車被抓包忘換照…慘吃1.2萬罰單！法官揪「關鍵疏漏」撤單免罰

犯罪動機重要拼圖！唯獨張文未燒毀「高規格電競筆電」待破解揭真相

騎車雙載自撞！媽媽倒地「傷到臉」OHCA魂斷耶誕夜…母女成死別

不爽被督導長訓話…步槍兵軍械室暴走！對上級「連環搥胸」付慘痛代價

