高雄市立仁武國小與高市圖仁武分館為活絡地方閱讀風氣，提昇設社區親子閱讀樂趣，於12月20日上午十點假仁武國小社區共讀站校階梯教室辦理「繪本說故事手作聖誕樹，歡渡聖誕節」活動。

現場藉由鄭美黛老師以活潑生動趣味橫生的方式繪本說故事並帶動親子們一起手作聖誕樹，來引發親子們閱讀與手做的興趣；該校潘芊邑校長表示一年來由衷感謝分館安排每月一次周末上午時段廣為運用學校社區共讀站來關懷社區里民辦理親子閱讀推廣手作活動，讓里民對學校與分館共同合作而造福社區給予高度的肯定與讚賞，尤其讓親子們每每在欣喜中歡渡愉快的週末假期。

廣告 廣告

高市圖仁武分館表示，未來圖書館也更會與學校緊密合作，為社區里民善盡一份提昇閱讀的力量！從當日家長與小朋友們熱絡的情況，個個都收獲滿滿且樂在其中！

（新聞來源：高市圖澄觀分館提供）