▲繪本轉譯家鄉故事：雲科大與聯美國小推動在地民俗教育。(記者劉春生攝)

國立雲林科技大學智能地域設計服務研究中心為推廣雲林縣定民俗—五股開臺尊王無形文化資產，於雲林縣至各小學巡迴說故事，第四站來到大埤鄉聯美國民小學，於一月二十二日與該校合辦「《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本說故事IV」。



五股開臺尊王信仰及其過爐民俗橫跨雲嘉二縣六鄉鎮五股時三庄，其中大埤鄉聯美村為五股開臺尊王祭祀圈內的肆房股，聯美國小則是聯美村當地的學校，此次前往該校辦理繪本說故事別具意義。尤其是聯美村曾於民國一一一年（壬寅年）輪值爐主，當地學童對於民俗盛事不陌生，透過雲科大智地中心的繪本說故事，讓聯美在地子弟更加熟悉自己家鄉的民俗文化，以期未來能傳承雲林縣特有的「過爐」無形文化資產。



雲科大智地中心五股開臺尊王場域召集人王副教授表示：正所謂「觀乎人文，以化成天下。」文化是長年積累並流傳至迄今，父祖輩帶著兒孫參與地方民俗祭典，讓百年前的過爐民俗在今日仍是地方上的一大盛會。不過隨著數位時代的發展，現今學童已不再熟悉家鄉事。因此透過繪本，以親子共讀的方式，讓爸爸媽媽、阿公阿嬤念給小朋友聽，接著再帶小朋友參與過爐民俗文化，讓文化資產是動態的生活日常。



《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本說故事IV，由雲科大文化資產維護系王副教授率領陳映蓉與何宣儀兩位研究生、智地中心卓佳賢博士後研究員等人前往聯美國小，學童翻閱繪本以及聆聽兩位大姊姊說故事，圖畫與故事沁入學童的記憶，從而熟知自己家鄉的故事。



雲科大智能地域中心與四間小學合辦「《紅壇聖域：五股開臺尊王的威儀寶藏》繪本說故事」系列巡迴活動，分別為一一四年十一月七日石龜國小、十二月十一日鎮西國小以及一一五年一月十六日溝壩國小、一月二十二日聯美國小。此外，特別感謝中華五股開臺尊王協會襄助推動繪本說故事活動。繪本說故事展現出雲科大的社會責任，攜手地方小學與協會共同傳承雲林縣之無形文化資產。