繪本阿公與朋友的十二生肖畫 傳遞富人情味的情誼

鄭明進老師(右)與李公元座談，分享新書創作的過程與想法。

獲得第49屆金鼎獎特別貢獻獎的資深繪本作家鄭明進與兒童文學家李公元攜手，創作《十二生肖來我家：繪本阿公與朋友的動物畫》繪本，今天(6日)在台北國際書展舉行新書發表會，已經高齡93歲的鄭明進特別出席分享新書構想，同時配合馬年，展示了他的立體剪紙作品，發表會現場溫馨且充滿童趣。

鄭明進老師是資深兒童文學家，也是繪本創作者，他總是親手繪製生肖賀卡寄給朋友賀節，朋友也繪製卡片回覆，多年往返累積許多書信，鄭明進說，與李公元攜手，挑選出自己與他的朋友、孫子女的圖畫或卡片，共同創作以十二生肖為主題的繪本作品，代表臺灣民間的生活。

廣告 廣告

兒童文學家李公元分享一小段新書內容，是他以童趣文字，寫信給各個生肖，搭配鄭明進老師與親友的畫作，豐富有趣。〈bite〉李公元說，書中的畫作，都是多年來鄭明進老師與朋友的手寫書信往來，這在以社群媒體、電子郵件賀年的現代社會，相當難得，因此新書希望以這種最有人情味的打招呼方式，強調慢活的觀點。

李公元說，新書創作歷時三年，整理作品過程中，發現許多珍貴的畫作，例如有一張畫有蝴蝶的作品，是1970年8月鄭明進老師38歲時的創作，至今已經超過55年，相當珍貴，特別收錄；此外，書中也收錄畫有彩虹魚的作品，因為國外的彩虹魚系列套書，中文版由鄭明進老師翻譯，因此收錄彩虹魚，向鄭明進老師致敬。