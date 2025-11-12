繪本風格動畫《聖誕五告讚！》帶觀眾環遊世界

記者王丹荷／綜合報導

耶誕及跨年假期將上映超級應景的繪本風格動畫《聖誕五告讚！》（Animal Tales Of Christmas Magic），由5位來自不同國家的繪本作者及動畫女導演通力合作，負責編寫並執導的5個全新故事，每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，並以精采畫面來說故事、頌揚人類與動物之間的友誼。

《聖誕五告讚！》由德、法聯合製作，全片充滿手繪風格，匯集5個風格各異的動畫故事：「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」，讓鸛鳥和狐狸聯手拯救了聖誕老人浮冰上的家。「第二讚：小雞人生第一個聖誕」，則描述1隻勇敢的小雞，在她的誕生後1棵聖誕樹，並意外結識了動物新朋友。「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」，則描述神秘的狸貓，幫助了2個被困在暴風雪中的迷路男孩回家。「第五讚：動物們的狂歡時節」，讓森林裡的動物們聚集一起，共賞魔幻的北極光奇觀。

最可愛的是，該片還另邀俄羅斯女導演娜塔莉亞車爾尼雪娃（Natalia Chernysheva）設計多段「插曲」，將5個故事串連起來。她讓3片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權。

《聖誕五告讚！》敘述耶誕節即將來臨，人們準備放假，也是動物們開始狂歡的好時節。這6位來自不同國家的女導演，藉由5場神奇的冒險，帶領觀眾環遊世界，從法國、德國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。除將奇幻神話和美麗寓言，栩栩如生地呈現在觀眾眼前，更巧妙將環保議題置入其中，充分展現了她們創作的多樣性。

此外，該片還邀請奧斯卡動畫《酷瓜人生》藝術總監西希米拉佐（Cécile Milazzo），以及法國知名配樂家巴勃羅皮科（Pablo Pico）出馬參與製作。片中兒童嬉戲聲與自然聲交響，搭配大提琴、弦樂五重奏、長笛、單簧管、手風琴、曼陀林、豎琴與打擊樂器等協奏展現，充滿歡樂童趣的想像。而當英法混血歌手艾馬布勞頓（Emma Broughton）獻唱歌曲〈夜空中星光閃耀〉，洋溢在充滿靜謐與冥想的大自然場景中，更是教人流連難忘。

鸛鳥和狐狸聯手拯救了聖誕老人浮冰上的家。（海鵬影業提供）

《聖誕五告讚！》以精采畫面來說故事。（海鵬影業提供）

《聖誕五告讚！》頌揚人類與動物之間的友誼。（海鵬影業提供）