繪聚四代青春3／電腦繪圖取代手繪 無線電視黃金期已經消逝
1994年楊麗花歌仔戲首次進攻八點檔，找來港星馮寶寶一起演出《洛神》，這部戲是吳進成耗費最多心力但也最滿意的作品。「《洛神》是比較精緻化的歌仔戲，所有布景、道具都重新做，我畫了一百多張圖，畫到肩膀脫臼。」吳進成還在劇中設計出可一鏡到底的場景，深得楊麗花「聖心」。
「皇上」的聖旨，吳進成都會使命必達。22年前拍攝《君臣情深》，楊麗花想在棚內搭吊橋，吳進成找來與他緊密合作的木工師傅葉輝龍幫忙完成，之後請八名壯漢站上去拍照，沒多久楊麗花就問：「這橋安全嗎？」他立刻拿出照片證明安全性。每次都能做到讓嚴謹的楊麗花挑不出問題，也因此，在宜蘭傳藝即將登場的「楊麗花‧世紀初戀」特展展場，楊麗花特別拜託他到展場瞻前顧後。
工作習得 做人做事原則
「台灣電視盛衰我都經歷過。1993年政府通過《有線廣播電視法》，之後無線台就開始慢慢變差，90年代末就很慘了。」隨著電視頻道數量增加，廣告市場被瓜分，節目製作成本變少，也就難兼顧品質。同時間節點，中國古裝劇如《雍正王朝》《鐵齒銅牙紀曉嵐》崛起，影視產業蓬勃發展。吳進成惋惜地感嘆，「以前有中影文化城，現在也拆了。中國到處是古蹟、骨董，拍古裝很難跟他們比。」曾有中國團隊對吳進成遞出橄欖枝，但他為照顧家庭選擇放棄，見台灣影視現況不免感到唏噓。
採訪尾聲，吳進成拿起圖紙與照片，一張一張認真看過後仔細收好。「現在有電腦繪圖，沒人用手畫了。」在電視圈打拚半輩子，功成身退後，憶起當年勇仍有衝勁，卻也明白已是當年。「做美術指導累但很有成就感。節目完成需要團隊合作，有一個部分歪掉就不會圓滿。」
透過吳進成的電視人生，可以窺得台灣無線電視曾經的輝煌，只是這些榮光都跟他搭的景一樣，已被拆除消失。偶爾他也會在網路看見當年的片段，儘管畫質不佳、有些模糊，但背後辛苦的畫面卻清晰地在他腦海裡重播。「以前忙工作，很少看錄影播出。現在看那些短片很驚喜也很好玩，幫我複習當年做了哪些事。」
吳進成的職業歷程承載著四、五、六、七年級生的青春回憶。面對現在年輕人不看電視看網路的趨勢，他感嘆時代潮流不可逆，但卻不遺憾。他說：「我都有拍照保存了啊！」
繪聚四代青春1／半路出家考進台視 他是國寶楊麗花最信任的「大師」
繪聚四代青春2／他靠手工繪景扛13檔節目 打造《龍兄虎弟》太空站娛樂中心
