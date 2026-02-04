繫安全帶還被抓拍開單！她委屈：能申訴？網看照片「少1步驟」傻眼

生活中心／綜合報導

有網友被拍到未繫安全帶不滿。（圖／翻攝自爆料公社）

有駕駛在網路吐苦水，表示開車時明明有繫安全帶，卻仍被科技執法認定違規，開出一張罰單，認為只是頭髮擋住了安全帶，想詢問是不是有申訴的機會。但罰單照片曝光後，女駕駛卻被網友狠狠打臉。

罰單上的寫真集，安全帶確實位於駕駛使用黑色箭頭所標示的位置，女駕駛辯稱安全帶被頭髮遮住，所以才造成系統誤判。因此想詢問網友，是不是有申訴通過的可能。

不過仔細看，女駕駛和一般正確的安全帶繫法不太一樣，明顯未從左肩斜繞過胸前至右腿旁的安全扣，而疑似壓在駕駛背後。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「安全帶繫在椅子上，非常明顯」、「有繫，但未正確使用，駕駛人沒說謊，開單的未明確說明」、「這是坐在安全帶上吧」、「很明顯安全帶就是預扣的方式，沒有拉到胸前」、「安全帶根本沒繞過胸口是要保護誰？」、「安全帶壓在背後吧」。

