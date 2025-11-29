繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

生活中心／彭淇昀報導

有些人出國旅遊都會選擇跟團，旅行社都會規劃好行程，省去不少麻煩事，不過，根據交通部觀光署近日公布的最新「114年經本署廢止或撤銷旅行業執照名單」有12家，另外，還有76家旅行社被核准停業或解散。

根據交通部觀光署公布「114年經本署廢止或撤銷旅行業執照名單」中有12間，其中有9間因未在期限內繳交保證金，而被廢照或撤銷，包括全球國際旅行社、諦陽旅行社、松愛國際旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、富康旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社等；另，朝桂旅行社、寶鑽旅行社、世航旅行社則是暫停營業1個月以上，未依規定向交通部觀光署報備逾6個月。

根據統計，截至11月共有76家旅行社被核准停業或解散（註銷稅籍），且近3個月內就增加19家業者。不過截至今年10月，全台共有4246間旅行社正在營運中，相較於去年同期，增加了100家。

●核准停業名單，共38家：樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、經典旅行社、江山旅行社、小馬國際旅行社、信鋒旅行社、詠泰旅行社、百飛旅行社、光陽旅行社、享台灣旅行社、臺灣國際旅行社、優質旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、台塑旅行社、遇見國際運通旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、嗨澎湖旅行社、大宏旅行社、昇漢旅行社、啟程旅行社、台灣便利旅行社、安美旅行社、米飯旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、永豐旅旅行社、百世旅行社、和成旅行社、享玩旅行社、大來國際旅行社、跨海旅行社、亞馨樂活旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、星辰旅行社。這些業者仍有權在停業期限內申辦復業，不過目前尚未有業者重啟營運。

●核准解散及註銷稅籍名單，共38家：犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社。這些業者已正式退出市場。

