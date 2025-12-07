繳不出房租被趕！中和男返回「睡一晚」 再綑女鄰居洗劫6700元

新北市中和發生一起闖屋搶劫案。一名楊姓男子因染上毒癮又缺錢花用，跑到先前居住的分租套房，持刀洗劫隔壁鄰居林姓女子。警方獲報隨即成立專案小組，在1個小時左右，將楊姓男子逮捕到案，訊後將他依毒品及強盜等罪移送法辦。

男因無業缺錢，闖入先前租屋處。圖／台視新聞製圖

事發就在新北市中和一處公寓，60歲的楊姓嫌犯10月才因為繳不出房租被趕了出去，但至今依舊沒有工作又缺錢買毒，才會偷偷潛入先前住的分租套房。誇張的是，他還在這睡了一晚，隔天中午趁著被害人要出門時，持刀上前恐嚇，並拿出充電線綑綁對方，並拿走她錢包中的6700元，而被害人除了嚇壞以外，只有手腕受到輕微擦挫傷。

男子用充電線綑綁女鄰居，還洗劫她6700元。圖／台視新聞製圖

楊姓嫌犯先前就有毒品及強盜前科，假釋後竟又學不乖，大膽闖屋持刀搶劫，所幸轄區警方獲報，火速在1個小時後成功逮人，當場查扣不法贓款和喪屍菸彈，後續依毒品、強盜、公共危險罪嫌移送偵辦。

