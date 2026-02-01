繳不出15萬不選了 民眾黨美女博士火大開嗆：再攻擊就全爆出來

民眾黨積極布局2026年議員選舉，引發關注。原有意投入桃園市議員第2選區選戰的「美女博士」曾姸潔日前表示，因無力負擔15萬元初選民調費用決定退出；她今天火大發文警告，若再持續拿她做文章，她將不再隱忍，會把事情「全部爆出來」。

曾姸潔27日在臉書發文表示，她一直都很清楚一件事：「我不會為了政治、為了選舉，把自己逼到一無所有。」她也發現，1月26日是民調費用的繳費期限，但她真的繳不出那 15 萬元的民調費用。

曾姸潔指出，當初報名後，有黨內前輩曾提醒她，「一場選舉，至少要準備 1000 萬。」這令她忍不住反思，「一個市議員，四年內在合法情況下，到底能賺幾個 1000 萬？」民眾黨一向自詡「科學、理性、務實」，這樣的選舉成本不是反而在打自己嘴巴嗎？曾姸潔感嘆，從評選走到這一步，「接下來該怎麼走，就交給緣分吧！」如果黨中央真心認為各位候選人的背景與條件都很好、旗鼓相當、難以抉擇，那也許還有很多決策可以做。

曾姸潔31日表示，自己已選擇安靜轉身，外界卻反而議論紛紛。面對外界嘲諷「連15萬都拿不出來」，她並不在意。同時，她也對黨內程序提出質疑，先協調、再民調，確定要進民調，才繳錢，已繳20萬保證金，就不該再以民調的費用作為壓力。

曾姸潔。（圖／翻攝曾姸潔臉書）

但風波似乎仍未停歇，曾姸潔今天（1日）凌晨發文開砲，她直指民眾黨裡面有一群人擅長利用非黨員的手，專打親藍白合的同袍，「你們再繼續拿我做文章攻擊的話，我會把事情全部爆出來。我已經很安靜轉身了，不要欺人太甚，還以為我真的什麼都不敢講？」