繳不出15萬初選民調費退選 民眾黨美女博士氣炸：再攻擊我就全爆出來

民眾黨布局2026年地方選戰，為提升勝選機率，採取「一區一席」的精準提名策略。不過，原本有意投入桃園第2選區市議員選戰的「美女博士」曾姸潔上月31日公開表示，因無力負擔15萬元初選民調費用，決定退出相關布局，並直言自己「先去潛水了，掰！」甚至今（1）日更發文警告，若持續拿她做文章、加以攻擊，她將不再隱忍，會把事情「全部爆出來」。

曾姸潔27日在臉書上坦言，看到新北市已有候選人自行退選，再對照自身處境後，她更加確定一件事，那就是「不會為了政治、為了選舉，把自己逼到一無所有」。她透露，1月26日是民調費用繳交期限，直到近日才看到多則催繳通知，但因年終尚未入帳，實在繳不出15萬元，對目前的她而言，這筆費用是實實在在的沉重負擔。

廣告 廣告

她進一步指出，自己「沒有錢去做那些無聊、又沒意義的素人民調」，也不願在尚未出線前，就比照藍綠陣營大灑幣投入傳統選戰。她質疑，難道初選就一定得燒掉數十萬甚至上百萬元，進行所謂的「網內互打」？這樣的選舉模式是否合理，值得深思。

曾姸潔也透露，當初報名參選後，就有黨內前輩提醒她，一場選舉至少要準備上千萬元資金。對此，她忍不住反問：「一個市議員，四年內在合法情況下，到底能賺幾個1000萬？」並直言，民眾黨向來自詡「科學、理性、務實」的清流政黨，卻面臨如此高昂的選舉成本，是否反而在打自己嘴巴。

她感嘆，從評選走到這一步，接下來該怎麼走，就交給緣分。如果黨中央真的認為各候選人背景與條件都相當、難以抉擇，其實還有許多決策方式可以選擇，不必全然押在民調與金錢之上。

然而，退場後風波仍未止歇。曾姸潔31日再度發文，直言自己已選擇安靜轉身，外界卻反而議論紛紛，甚至遭到嘲諷「連15萬都拿不出來」，但她表示並不在意。她也質疑黨內程序，直言應是「先協調、再民調」，確定進入民調階段後再繳費，既然已繳交20萬元保證金，就不該再以民調費用作為壓力。

今（1）日凌晨，曾姸潔再度開砲，直指民眾黨內「有一群人擅長利用非黨員的手，專門攻擊親藍白合的同袍」，並嚴正警告，若持續拿她做文章、加以攻擊，她將不再隱忍，會把事情「全部爆出來」。她強調，自己已經選擇低調退場，「不要欺人太甚，還以為我真的什麼都不敢講？」

【看原文連結】