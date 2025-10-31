繳交參選台北市長意願書！吳怡農盼讓市民過上安心生活「這四年是否有變好心裡有數」：一定堅持下去
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午赴民進黨中央黨部繳交參選意願書，他接受媒體訪問時表示，每個市民朋友、家庭過去四年是否有變好「大家心裡有數」，參選希望讓每個市民過上安心的生活，接下來會展開一連串客廳會；對於是否會被徵召，吳怡農也說，今天提交意願表是對台北未來嚴肅的承諾，「我一定是堅持下去。」
媒體問及，是否又重現雙帥對決？吳怡農回應，今天他正式遞交台北市長參選的意願書，爭取民進黨的提名，過去五年多來他成立壯闊台灣聯盟，跟一群最棒的夥伴專注在社會韌性的建設，透過社區的合作、透過國際接軌、透過科技的創新，每天都在第一線解決現實生活面臨的問題。
吳怡農再說，他自己過去20多年來的工作，從商業領域、金融投資到公部門為政府工作，到現在基層經營非營利組織，相信這些多元的經驗跟視角，可以為台北的未來、發展帶來正向的貢獻，希望可以為台北的未來注入新的活力。
吳怡農並說，台北市是一座非常非常美麗的城市，但許多的家庭，大家的生活現狀多年以來沒有改變，「所以我們必須做得更好，台北市必須要是一個更安全、更有韌性、更充滿機會的一個首都。」
至於如何做到這件事情？吳怡農說明，在教育跟科技的領域一定要大力推進，幫助下一代在全球的競爭中呢站穩腳步，更要顧到青少年的身心健康，改善每個家庭在居住方面面臨的困難，更要提升政府還有全社會面對災害應變的能力，「我希望每一個市民都可以安心、安全的過他們的生活。」
「對民進黨來說,台北市一向是一個艱困的選區，不過我相信只要透過正向的態度，再次堅持一個乾淨的、包容的選戰，重新建立大家對政治的信任，我相信我們絕對可以成功、一定要成功」，吳怡農說，因為台北值得一個更安全的一個未來、更充滿機會的未來、更有活力的未來。
吳怡農宣布，他今天開始會展開一系列的客廳會，跟台北市民朋友們面對面的對談，從家長到年輕人，從社區的人士到創業家，他非常期待跟大家一起攜手為台北的未來來奮鬥，這是為什麼他今天正式的投入這場選戰。
媒體問及，蔣萬安的施政表現有符合市民期待嗎？吳怡農回說，蔣萬安市長是現任市長，他爭取民進黨的提名，希望代表民進黨可以來參選台北市長，他當然就是對手，「不過，與其談雙帥對決，我覺得最重要的還是回到市民朋友們、每個家庭們過去三年，過去四年，有沒有感受到生活有變好，我相信大家心裡都有數。」
吳怡農表示，希望透過這場選戰，大家看到的不只是不同的經驗、更具體的主張，還有很重要是的行動方案，怎麼樣達到承諾，怎麼樣在上任的前三個月、前六個月，在他剛剛所提到的各個領域做出成績，提名過程中會期待跟社會大眾一步一步說明。
針對這次是否被黨內派系民主活水推出參選？吳怡農回應，他感謝每個夥伴的支持，但此次選舉他其實已經準備相當久的時間，也是他主動提出，當然在之前有跟許多的好朋友們說明他的想法、他對台北市未來的規劃跟想像，他看到這幾年來，基層家庭大家每天所面臨的實際的挑戰跟困難，這是為什麼他要出來參選，也非常感謝有這麼多朋友們在這個階段就已經給他鼓勵跟支持。
媒體詢問，黨內也點名行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌、綠委吳思瑤與王世堅等人參選北市，若到時黨中央決定徵召他們，是否覺得今天來這邊遞意願表沒有意義？吳怡農回說，選對會提出這樣的程序，相信就是希望建立一個公平、公開透明的競爭方式；他能夠控制的就是盡一切的努力，以謙卑積極的態度去爭取社會大眾的支持。
吳怡農最後說，今天當然只是黨內申請的一個程序而已，不過對他來說是對於台北市的未來、對於台灣的安全一個非常嚴肅的承諾，「所以無論如何，我一定是堅持下去。」
（圖片來源：讀者提供）
