繳停車費46元！啦啦隊女孩「遭詐破萬元」哀求還她生活費

詐騙集團猖獗，中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹也受騙，她日前在社群發影片透露，自己因為點擊一封郵件欲幫人代繳停車費，想不到卻被詐騙破萬元，赴警局報案希望追回款項；她無奈表示：「真是敗給我自己，警戒心也太低了吧，眼殘到不行。」

丹丹遇上網路詐騙，警察也說冒名信件內容太真實，她感嘆：「人生啊，覺得哀傷！拜託你還給我吧！那一點點也塞不了你們的牙縫，可我是可以生活一個月的啊。」拍攝「人生第一次進派出所」影片還原詐騙過程，一封標題為「停車紀錄校對已完成，檢測到未結清費用同步比對結果」的信件，內容提到「貴車輛於特定停車場域留存一筆新臺幣46元之停車紀錄，特此提供相關資訊說明，供您參考。」

丹丹報警立案調查，並公開詐騙信件內容。（圖／翻攝自丹丹Instagram）

丹丹雖然本身沒有開車，但認為可能是之前幫別人繳停車費時有狀況，不疑有他的點開網址繳費，結果收到信用卡刷卡通知，費用從原本的46元變成4萬7千多元，她驚覺遭到詐騙後立刻通知銀行：「但由於是自己操作，有輸入識別碼，銀行無法用盜刷去停止刷卡。」後報警立案調查，希望能追回款項，也讓大家能知道這類型詐騙手法，避免上當。



