繳國保如丟水溝？她一次掏10萬補繳遭酸爆 內行人反點破：這類人最適合

國民年金是多數民眾非繳不可的費用之一，也被視為退休後每月補貼家用的重要來源。一名女子近日分享，自己一口氣補繳積欠8年的國民年金，總金額高達10萬元。貼文曝光後，引發網友熱議，有人直言繳國民年金「跟把錢丟進水裡一樣」，但也有人認為，制度調整後誘因增加，對老年生活仍有實質幫助。

一名女網友在《Dcard》發文表示，最近終於把積欠多年的國民年金補繳完畢，總共花了10萬元。她坦言原本並不想繳，但媽媽堅持一定要繳清。自己是在生小孩後就中斷繳納國民年金，當時沒有收入、又要帶孩子，實在不想每月再多一筆支出，於是就一路拖欠至今。

不過，她後來了解，目前勞保與國保可以併計年資，只要合計滿15年，就能同時領取勞保與國保老年給付。考量自身權益後，還是決定一次繳清。她也提到，本金已繳完，但仍有約4000元的利息尚未補繳，不太清楚利息計算方式，只聽姐姐說超過一年後就會開始計息，時間一久利息就越滾越多。經過這次經驗後，她直言「再也不敢積欠了，一定要月月繳清」，並透露目前勞保年資8年、國保年資12年。

貼文曝光後，網友意見兩極。不少人不看好國民年金，「繳那個跟丟水裡一樣」、「對有勞保的人來說，國民年金根本是失業懲罰金」、「都沒工作沒收入了，還要繳國民年金是要保障什麼？」。

但也有支持者認為，國民年金最大的優勢在於可與勞保併計年資，原PO已清楚分析自身狀況，「制度就擺在那邊，適合的人自然會去研究並善用」。也有人分享實際案例表示，家中長輩繳滿年資後，每月能領5千多元，對沒有收入的老人家來說仍是實質補貼，「加上孩子給的零用錢，勉強湊出生活費」。

事實上，勞動部過去曾公告，依《勞工保險條例》及《國民年金法》規定，若民眾勞保年資未滿15年，可在年滿65歲時，合併國保有效年資達到15年，即可依各自年資，同時請領勞保與國保老年年金，讓退休生活多一層保障。

勞動部也舉例說明，若王女士勞保年資10年，平均月投保薪資為3萬元，退保後改參加國保至65歲，累積國保年資12年，兩者併計後已符合「勞保＋國保合計滿15年」條件，即可同時請領兩種年金。每月合計可領8408元，其中勞保老年年金為5325元，國保老年年金（B式）則為3083元。

