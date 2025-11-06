「繳完房貸無法去餐館！」藍白力挺停砍年金 金句理由一次看

立法院司法法制委員會審議「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第六十七條條文修正草案」案，翁曉玲主持。廖瑞祥攝



立法院司法及法制委員會連兩天排審公教年金停砍相關修正草案，朝野激烈爭辯激烈，民進黨團堅持年改不能走回頭路、破壞世代正義，不過藍白堅持年金是政府對公教人員的承諾，其中國民黨立委吳宗憲就反映，砍年金讓部分退休公務員繳完房貸後就無法去餐館；民眾黨立委張啓楷也批評，退撫基金若不足額支付，應由政府依法撥補，若違法不撥補就是不負責任的「渣男」。經歷2天討論，國民黨籍召委翁曉玲宣布條文全數保留送出委員會交付協商。

立法院昨天、今天分別審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，朝野激烈爭辯激烈，過程中爆出不少金句，反映出藍白陣營無懼壓力、力挺停砍年金的決心。

1、「沒有文官哪來的台積電？」

國民黨立委羅智強批評，綠營砍公務員年金是冷血行為，因為文官是台灣經濟發展的命脈，也是奇跡的創造者，如果沒有這些優秀、專業、中立、認真的文官，「台灣哪來的十大建設？哪來的科學園區？哪來的台積電？」

2、「繳完房貸不敢去餐館」

國民黨立委吳宗憲以自身經驗說明，畢業後他選擇投身檢察官，雖然薪水比當律師的同窗低，但退休後有保障。他指出，自己問了很多退休公務員，有些人反映錢變少了，「他們的錢可能要去繳房貸，所以日常生活很多的基本消費，他不敢消費，比如說不敢去附近的一些小小餐館」，也有人說自己希望每天吃5顆蛋，現在只能吃3顆。

3、「只是提早4年破產，不是40年」

國民黨立委王鴻薇質疑，就算沒有停砍，政府還是要撥補2800億，「民進黨政府隨便一個特別預算，都不知道幾倍了！不要把2800億講得好像2兆、還是20兆！」」她認為，停砍年金會影響財政這點她同意，「只是提早4年（破產），不是提早40年」，民進黨不要講得好像天都要塌下來，馬上財政就要垮了。

4、「錯誤的年改政策導致教師缺工」

在審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》時，王鴻薇指出，全教產理事長認為，錯誤的年改政策就是導致現在教師缺工的原因之一，她批評，民進黨利用年金議題挑起世代、族群對立，對教師們何其殘忍。

5、「希望退休教職人員安享晚年」

國民黨立委林倩綺說，有校長跟她反映，以前教師薪水相對低，當時政府希望大家一起共體時艱，退休時可以放心由政府養，結果退休後，政府卻開始砍年金，「一直砍到完全沒有辦法生活為止，這樣完全違反了信賴保護原則。」

林倩綺表示，爭取停砍是希望退休教職人員能夠安享晚年，老師為國家培養下一代，反而退休後成為受害者，「這是國家對他們的回報嗎？」

6、「違法不撥補就是渣男」

民眾黨立委張啓楷指出，停砍年金就是欺負、霸凌公教人員，也就是欺負他們的家庭及一輩子的貢獻，而且台灣是法治社會，當退撫基金不足額支付，依法就是由政府撥補，若違法不撥補就是不負責任的渣男。

7、「惡習不應再延續」

逐條審查《公務人員退休資遣撫卹法》時，召委翁曉玲要求立委在每條討論只能發言一次、每次3分鐘，而且必須先登記，被民進黨立委吳思瑤批評，立法院議事規則從來沒有給予召委這種過當的權限，不過翁曉玲反擊，表示新召委應該要有新氣象，「過去的舊習、惡習不應該再延續。」

