繳完房貸終於自由了？別急著塗銷！詐騙集團專挑「乾淨房」下手，留著抵押權反成最聰明防詐保護罩





幾天前，朋友的媽媽說要把房貸繳清，而且要「一次把清償＋塗銷都辦完」，我提醒她：「可以盡快繳清，也可以申請清償收據或證明，但不一定要塗銷。」

她愣了一下，滿臉疑惑地問：「不是應該一次做完，才算乾淨嗎？」

我說出真正替她緊張的事：「不塗銷還能在某種程度上，避免被詐騙集團盯上！現在很多詐騙集團，專挑『名下房屋完全沒設定抵押』的屋主下手……」

房貸繳清，趕快塗銷心情才輕鬆？

「阿姨，妳確定現在就要塗銷嗎？」

當時我問完這句話，她的表情很篤定：「當然啊，房貸都繳清了，不塗銷怎麼算乾淨？」

我笑了笑，卻只回了一句：「有時候，太乾淨反而不安全。」

清償vs塗銷，意義差很大

我知道對於多數屋主來說，清償與塗銷是一種「終於自由」的象徵；但對我來說，卻是一個潛在的風險訊號。

我跟她解釋：

● 清償，只是代表房貸已經還完，銀行不再收利息 ● 塗銷，才是去地政機關把房屋上的抵押權正式刪除

聽起來只差一步，但實際上差很大！

我問她：「阿姨，妳未來會再貸款、轉貸或拿房子做備用金嗎？」

她想了一下：「也許會吧，人生難說嘛～」

我點點頭：「那妳暫時別塗銷，因為如果之後要再貸，就得重新設定抵押，還得多付手續費。」

她一聽，皺起眉：「啥？還要花錢？！」

塗銷讓詐騙集團盯上你

但這還不是重點，我接著說出真正讓我替她緊張的事：

「不塗銷還能在某種程度上，避免被詐騙集團盯上！ 「現在很多詐騙集團，專挑『名下房屋完全沒設定抵押』的屋主下手。 「有銀行抵押權在上面，他們就不敢亂動，因為流程會比較複雜；一旦塗銷乾淨了，反而更容易被盯上。」

阿姨聽到這句，臉色變了，並且說：「原來塗銷也有風險喔？我都不知道耶…」

最後她決定先不塗銷，只先還清貸款，並且請銀行提供清償紀錄。因為清償證明遺失補發可能會很麻煩，如果沒有要塗銷，銀行通常只會提供還清後貸款餘額為零的收據。

「這樣比較安心啦！留著抵押權，等以後確定不會再動用，再一起辦也不遲。」她說。

我笑著說：「對～有時候留一點『連結』，反而是最聰明的防護。」

這件事給我的啟發是：

● 房貸繳清 ≠ 一定要塗銷。先想清楚未來資金彈性

● 不塗銷，不影響房屋使用，反而保留未來再貸機會

● 保留抵押權，也是一種「防詐保護罩」

預防詐騙，3招保住你的房地產

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」最新數字，全台9月詐騙案件達1萬4109件，財產損失高達67億1779.7萬元，其中「台版地面師」詐騙房地產的事件更是層出不窮，詐騙集團不僅有假買家、假賣家，甚至還有假房客入住後，悄悄將房子出售的新聞，讓不少想出租房屋的屋主望之卻步。

▲（圖／內政部警政署165打詐儀錶板）

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師也在臉書分享如何預防詐騙房地的手法，他指出，近期多起詐騙案都針對自行出租、沒有設定房貸抵押的房屋。

詐騙手法是假房客先確認房東戶籍是否設在出租房內，因房東多為維持自用住宅稅率，把戶籍放在房屋裡。確認後，假房客爽快付租金入住，讓房東消除戒心。

接著，詐騙集團用人頭向法院申請「支付命令」，要求房東償還虛構債務。法院文件寄到房屋戶籍地後，由假房客收走。20天支付命令確定後，詐團再申請拍賣房屋，房東往往在房子已被拍賣後才發現受騙。

預防方法：



1、將戶籍設在自己實際居住的房屋內，確保各類通知與文件能正確寄達。

2、向地政機關申請「地籍異動即時通」，若有人試圖過戶你的房地，會立即透過手機簡訊通知你。

3、核實房客真實身份（檢查身分證），並確保房租收入依法申報，避免法律與稅務風險。

房貸繳清不塗銷，看似小事，卻能讓你的房屋在詐騙集團眼中少了一道「入侵通道」，為房屋多一層安全保障。

本文獲作者授權轉載，原文出處

