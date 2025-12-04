繳稅數字說出大實話！ 之前賣房子的人平均大賺443.6萬元

房地合一稅繳稅數字揭露出前幾年房價漲的有多兇了。20%稅率下，屋主平均獲利高達443萬元。圖／信義居家

今年上半年房地合一稅的繳稅數字出爐後，很多人第一反應都是：「哇，房子真的超會賺！」統計顯示，最多人繳的是20%稅率（持有超過5年、未超過10年）這一組，而這群人平均繳了88.7萬元的稅，這代表什麼？這代表每個人平均賺了443.6萬元。這數字很驚人，等於房子幫屋主存了一台進口車＋一趟歐洲旅行＋一筆退休金。

為什麼這群人會賺這麼多？因為他們大多是「持有超過5年的屋主」。這幾年房價一路往上，持有時間長的人，等於完整搭到這班大多頭列車，獲利自然十分地甜。信義房屋的曾敬德就分析，房地合一稅原本設計就是「持有越久、稅越低」。如果房價沒有太大波動，市場供需就很正常，一旦房價漲很快，很多屋主心想：「滿5年賣比較划算！」大家都忍住，那麼市場可賣的房子變少、成交就會演變成越來越難找的情況。

這個從數字來看就很明顯：

【房屋持有2年內】45%稅率的屋主平均繳了61.1萬元，反推大約賺了135.8萬元。

【房屋持有2-5年】35%稅率繳了87.3萬元，獲利約249.6萬元。

【房屋持有5-10年】最熱門的20%稅率，平均獲利直接跳到443.6萬元。

【房屋持有10年以上】至於10%稅率這組，平均只繳33.5萬元，但若加上400萬元免稅額，推估獲利高達735萬元，是表現最驚人的一群。

可以想像：越能等的屋主，獲利就越「肥」。不過，今年房市已經開始降溫，房價不像前一兩年那樣飛天，部分區域甚至看到小幅回檔。再加上國稅局近年加強查稅，大家想節稅，其實都得乖乖照規矩走。

像是想用到「自住6年、免稅400萬元」這個條件，也不能只有戶籍登記而已，還要真的住在裡面、住滿6年，前後都要查得出來。不然賺得太明顯，國稅局也會睜大眼睛檢查。

總之，這波獲利漂亮的，多半是早早上車、又願意長期持有的人。房市回到比較平穩的節奏後，想賣房、想節稅、想套利，都要更謹慎。畢竟現在房價增值真的不小，國稅局也很清楚大家在想什麼。



