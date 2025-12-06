「繳錢免役」成權貴特權 最惹議

藝人閃兵頻傳，凸顯現行法條已與社會期待脫節。（本報資料照片）

藝人閃兵頻傳，凸顯現行法條已與社會期待脫節，最高檢察署亦指出，以不正手段詐稱疾病等方式免役役男，16年來僅被查出48人，但近期被查獲者已20餘人，可見此類「閃兵」目前被查出者僅是冰山一角，而涉「閃兵」入監服刑者自民國98年起更只有千分之一，不僅造成社會強烈反感，也傷害兵役制度的公平性與正義期待，成為迫切需要修法的漏洞。

國民黨立委張智倫指出，逃避徵集刑責，實務上多數被告獲緩刑或易科罰金，難遏阻閃兵行為，更讓「繳錢免役」成為權貴的特權。要避免體位判定被上下其手，絕對不是加重刑責就能解決，應結合健保就醫紀錄交叉比對，加嚴體位區分標準、檢查與判定流程，及早堵住漏洞。

民進黨立委賴瑞隆認為，是否讓36歲以上役男補服兵役，國防部目前仍在評估此類役男的體能戰力與部隊管理成本，但這些技術性問題定案前，他認為更迫切要解決的是現行兵役「金錢買斷」的漏洞，因實務上法院常輕判並准予「易科罰金」，導致可用錢買斷應盡的國民義務。

賴瑞隆說，他和立委鍾佳濱共同提案修正《妨害兵役治罪條例》第4條，核心主張是將最低刑度提高為「6個月以上」，就是為了未來惡意逃兵者將無法再簡單地用易科罰金或易服勞役了事，必須面對實質的法律代價。

民眾黨立委林憶君針對是否要修法讓36歲以上役男補服兵役，需待廣泛蒐集民意，並和黨團充分討論才會定案。但她也強調，「若超過36歲才被抓到就不用服兵役，確實不太公平。」已服兵役的陳姓民眾認為，讓逃兵的民眾服役，公平性其實大於實質的意義，他期待政府能修法讓逃兵民眾，不管幾歲被抓都要服兵役，才能落實「義務役」的價值。