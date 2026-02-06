繳電話費就中獎！他花173元抱走1千萬 獎落這縣市

基隆有幸運兒在去（2025）年到中華電信繳了173元的電話費，就一舉翻身成為千萬富翁。（圖／東森新聞）





財神爺降臨基隆！財政部北區國稅局基隆分局指出，114年11-12月期統一發票特別獎1000萬元落在基隆。最令人稱羨的是，這名幸運兒在去（2025）年到中華電信繳了173元的電話費，就一舉翻身成為千萬富翁。

公用事業繳費收據別亂丟

國稅局基隆分局昨（5）日特地前往中華電信基隆營運處張貼紅單祝賀，同時也指出，許多民眾習慣繳完水、電、瓦斯或電話費後就把收據隨手一扔，卻忽略了公用事業的帳單本身都會登載一組「載具號碼」。在發票開獎後，中獎民眾只要列印出電子發票證明聯，即可領獎。

領獎期限一次看

本期11-12月的中獎發票自今（6）日起開放領獎，領獎期限至5月5日止。為了避免民眾與大獎擦身而過，國稅局也分享省力領獎秘訣。國稅局表示，若民眾早已在財政部的電子發票整合服務平台設定「獎金自動匯款」，獎金將於開獎隔月6日自動匯入指定戶頭。若未設定自動匯款，則需前往四大超商列印證明聯後，再進行兌領。

國稅局指出，除了本期的千萬大獎，114年9-10月期的中獎發票領獎期限只到3月5日，提醒民眾趕快翻翻家中的帳單或手機載具，千萬不要錯過任何一個領獎時機。此外，國稅局也呼籲大眾，可以多利用載具儲存雲端發票，從消費、存入到兌領獎金全程無紙化，不僅環保減碳，還能增加「雲端發票專屬獎」的中獎機會。

