繳電話費、停車費「發票爽中200萬」！獎落3縣市

記者蔣季容／台北報導

9、10月統一發票獎號出爐！千萬元特別獎號碼為「25834483」、特獎中獎號碼「46587380」。（圖／三立新聞網製圖）

114年9、10月期統一發票中獎清冊出爐，共開出11張特別獎（1000萬元）與18張特獎（200萬元）。其中有民眾繳了899元的電信費中了200萬，還有2位民眾僅花了30元繳停車費，同樣中了200萬元。

9、10月統一發票千萬特別獎號碼為「25834483」；200萬獎號為「46587380」。根據中獎清冊顯示，有民眾繳了中華電信899元的電信費，中了200萬特獎，地點位於苗栗縣苗栗市愛國路1號。

此外，還有2位民眾分別繳了30元停車費，同樣中了200萬特獎，地點是「台南市歸仁區歸仁大道101號」及「高雄市前鎮區林森四路189號」。

在1000萬特別獎方面，其中一張發票開立的是「鑫成冷飲有限公司」，地點在台南市新市區華興街102號1樓，是連鎖手搖飲店家「一沐日」，該中獎民眾僅消費95元購買手搖飲，就成為千萬富翁。另外高雄一名消費者於麥當勞購買38元飲品，也同樣中了1000萬元大獎。財政部提醒，中獎發票領獎期限至115年3月5日止，逾期不得兌領。

