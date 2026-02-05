繳電話費「爽中1000萬發票」！他只花75元也中200萬 獎落2縣市

記者蔣季容／台北報導

趕快對發票！財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中有2位幸運兒繳交中華電信通話費，各中了1000萬及200萬元。

114年11-12月期統一發票，1000萬特別獎號碼為「97023797」，200萬特獎號碼為「00507588」。其中一名幸運兒繳交中華電信173元通話費，中了1000萬特別獎，地址位於「基隆市安樂區安樂路2段127號」；另一名幸運兒則是花了75元繳交中華電信通話費，中了200萬特獎，地址位於「台中市西區市府路37號」。

廣告 廣告

在1000萬特別獎方面，有民眾花了6元的UberEats外送費就中獎；還有民眾花了11元租借Gogoro share費用，同樣中了千萬大獎。

財政部提醒，領獎期間自115年02月06日起至115年05月05日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

更多三立新聞網報導

沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降

加熱菸新制2/1上路！入境攜帶200支免稅 搞錯1事最重罰500萬

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

內湖塞車有救了？台北捷運「3新站」2月開工 超美模擬圖曝光

