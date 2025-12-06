繳電費也能變千萬富翁 統一發票11 張千萬大獎開出地點一次看

財政部公布114年9、10月統一發票完整中獎清冊，本期共開出11張特別獎（1000萬元）及18張特獎（200萬元）。圖／鏡報

財政部公布114年9、10月統一發票完整中獎清冊，本期共開出11張特別獎（1000萬元）及18張特獎（200萬元）。從連鎖超商、超市，到繳納水電費、購買APP訂閱，都有人幸運抱回大獎。

本期特別獎號碼為25834483，特獎號碼為46587380。根據財政部資料，本期千萬得獎者中，有人僅花50元於Google Play訂閱，就直接命中特別獎；也有民眾到台北信義區的7-ELEVEN購買64元飲品與鮮食便抱走千萬。

此外，全聯位於台北中正南昌的門市也開出千萬，中獎者只買了85元飲品；北市士林一名民眾於全家便利商店購買148元食品也幸運入袋千萬；桃園中壢的阿潭專業生鮮市場也有一張千萬，消費金額為153元；同樣位於桃園，龜山區一家7-ELEVEN也開出大獎，中獎者僅以274元購買食品。

飲品店同樣出現幸運得主，彰化北斗的星巴克以155元飲品開出千萬；台南新市區一間手搖飲店「一沐日」也以95元飲料開出大獎。高雄一名民眾在明誠路的麥當勞只買了38元飲品也成為千萬得主；花蓮新城鄉的全家便利商店則以115元食品消費開出本期最後一張千萬特別獎。

除了千萬特別獎外，本期共開出18張200萬特獎，其中包括苗栗民眾繳899元中華電信費便獲獎，以及一名App Store用戶以165元購買應用程式就成功抱走200萬。

財政部提醒，本期中獎發票領獎期間為2025年12月6日起至2026年3月5日止，使用載具且未列印紙本者，可直接透過財政部統一發票兌獎APP設定帳戶領獎，無須繳納印花稅，領獎更為便利。



