繳173元電話費抱走1000萬 基隆開出統一發票特別獎

去年11月有民眾在中華電信繳納電信費用，發票就中了千萬元特別獎，國稅局基隆分局長潘慧玲（中）呼籲民眾，消費要記得索取統一發票並存入載具，別讓自己權益受損。（國稅局基隆分局提供／張志康基隆傳真）

日前統一發票11月及12月開獎，財政部北區國稅局基隆分局表示，其中一組千萬大獎就開在基隆市，幸運得主11月在中華電信繳交173元的電信費用，就抱回統一發票特別獎，獎金1000萬元。

國稅局基隆分局表示，如果是在開獎前就已設定好中獎獎金自動匯款，那只需要在開獎隔月6日等待獎金入帳就好，如果是在開獎後才做設定或是沒設定領獎帳號，則需要去四大超商的多功能事務機列印中獎發票。

至於國營事業像是水、電、瓦斯及電信繳費的每期帳單或是已繳費憑證，都會登載一組載具號碼請妥善保管，開獎後民眾可以依據載具號碼列印中獎電子發票證明聯至兌獎服務據點兌領獎金。

據了解，這張中千萬大獎的發票，是去年11月在中華電信基隆區營業處開出，中獎的民眾只繳交了173元的電信費用，沒想到這張發票就中了統一發票的千萬元特別獎。

國稅局基隆分局提醒民眾，114年11－12月份統一發票領獎期間自115年2月6日至115年5月5日止，另外114年9－10月的中獎發票領獎期間至115年的3月5日截止，請及時兌領獎金，別讓自己的權益受損；再次呼籲，消費購物一定要記得索取統一發票並存入載具，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎全程無紙化，節能減碳愛地球，為保護環境盡一分心力。

