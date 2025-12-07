繳550元電費發票中千萬！ 嘉義幸運兒抱走特別獎

財政部公布民國114年9至10月期統一發票中獎清冊，千萬特別獎共開出11張，其中一位嘉義市民眾僅向台電嘉義區營業處繳納550元電費，就幸運抱回1000萬元大獎。

（示意圖/記者高珞曦攝）

財政部提醒，本期發票領獎期間為114年12月6日至115年3月5日止。中獎人須於領獎期間攜帶國民身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。非本國國籍人士可以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等證件替代。

財政部說明，統一發票未依規定載明金額者不得領獎。買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不得領獎。中三獎以上者，發獎單位將依規定扣繳20%所得稅款。

9、10月統一發票開獎號碼。（圖／中天新聞製圖）

針對印花稅部分，財政部表示，中五獎及雲端發票專屬獎500元以上者，依規定應繳納0.4%印花稅款。但若已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者，可免繳納印花稅。使用載具儲存雲端發票且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎項。中獎的統一發票如同時對中多數獎項，以兌領一個獎項為限。

