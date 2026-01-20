繼俄之後中國也受邀了！川普「和平委員會」廣邀各國 恐挑戰聯合國角色

編譯張渝萍／綜合報導

中國也受邀了！美國總統川普提出的「和平委員會」（Board of Peace）已向數十國發出邀請，稍早俄國證實普丁已獲川普邀請，現中國外交部也證實，中國也收到入場券，但並未表明是否會接受。

路透報導指，川普已邀請中國加入他提出的「和平委員會」。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示：「中方已收到美方的邀請。」

中國外交部發言人郭嘉昆（圖／翻攝自中國外交部網站）

中美近期才剛達成一項微妙的貿易休戰，中國並未表明是否會接受或拒絕這項邀請。當被問及中國是否會接受邀請時，郭嘉昆不予置評。

廣告 廣告

在被問到中國如何評價川普過去一年的總統任期，特別是針對川普對委內瑞拉的立場以及揚言併吞格陵蘭的言論時，郭嘉昆同樣未回覆。

郭表示：「過去一年來，中美關係經歷起伏，但整體保持動態穩定。」他並解釋，雙邊關係出現一定波動是可以預期的。

郭指出，中國願意在維護自身利益的前提下，與美國一道努力，進一步穩定雙邊關係。

「和平委員會」是川普提出、目的在終結以哈戰爭的20 點計畫之一，預期將暫時接管並監督加薩的治理。該委員會的具體架構仍不明朗，同時也將負責加薩的重建工作，目前仍持續向各方發出成員邀請。

川普的草案中，他預計將擔任和平委員會的首任主席，並由他決定邀請哪些國家成為成員，雖決策採多數決，但主席擁有最終核准權。此為AI生成圖。（圖／翻攝自X平台 @Emeliarjl）

CNBC報導指，根據先前媒體披露的內容，川普的草案中，他預計將擔任和平委員會的首任主席，並由他決定邀請哪些國家成為成員，雖決策採多數決，但主席擁有最終核准權。

會員國在委員會的任期為3年，但若在章程生效後的第一年內支付10 億美元現金，即可取得永久席位。

路透報導指，其他收到邀請的政府至今對川普的邀請反應審慎。外交人士指出，該倡議可能會削弱聯合國的角色。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

有片／有口音就被攔查！ICE掃蕩惹怒網友：要不要聽聽第一夫人說話

高市「台灣有事」惹怒中國！中客大降45% 全年4270萬旅客量依舊創紀錄

面對中共威脅！美記者：台灣富裕民主令人讚嘆 獨缺保護這一切的共識

請自行滾蛋！金正恩工廠致詞發飆 罕見當場炒副總理：無能又不負責任

