繼光香香雞買一送一！52週年慶寄炸雞新服務優惠必追

文／景點+ Rhoda整理報導

繼光香香雞迎接52週年，祭出限時8天的「香香炸雞」買一送一超殺優惠！11月20日再加碼推出「寄雞炸炸」買10送2，想大啖美味炸物的你絕對不能錯過！

繼光香香雞52週年慶，「香香炸雞」限時8天買1送1！（圖／繼光香香雞，以下同）

一年一次的「香香炸雞」買一送一活動於11月27日至11月30日、12月4日至12月7日，連續兩週的四、五、六、日，共8天登場！

「香香炸雞」得到食品界享有米其林之稱的「ITI國際風味評鑑所」認證殊榮。

廣告 廣告

活動期間，凡購買1份「香香炸雞XL（原價170元）」即可獲得「香香炸雞L（原價130元）」兌換券1張，兌換券自12月8日至2026年1月4日皆可使用。

兌換券於2025/12/8~2026/1/4可使用。

52週年慶再加碼！只需加價52元，即可再獲得1份「（海苔）墨魚甜不辣（原價70元）」。

同步登場的還有「年末雙享」！第一重優惠，只要加價99元，即可直接升級為「經典2號餐：香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」（原加購價115元），現省16元。第二重優惠則是享優惠價115元購買「（原味）樂薯＋（海苔）墨魚甜不辣」（原加購價135元），直接再省20元。

此外，繼光香香雞自11月20日起應景推出「寄雞炸炸」套餐，民眾於全台繼光香香雞門市購買「香香炸雞L」10份再送2份，自購買日起一年內可使用，不僅可跨店取餐，還能轉贈親友，適合歡聚共享美味！

全球同步歡慶繼光香香雞52週年！11月24日至11月28日，印尼兩間門市同步推出活動，凡購買1份「香香炸雞L」即可免費獲得1份「香香炸雞M」，兌換期限至12月。

繼光香香雞同步預告，今年12月13日於Grand Indonesia門市盛大開幕（Grand Indonesia Shopping Mall Jakarta，East Mall 5樓）。

菲律賓門市。

另外，菲律賓4間門市也響應52週年慶，特別於11月1日至2026年1月31日推出飲品與餐點套餐優惠組合。

【Info】

繼光香香雞「寄雞炸炸」套餐

使用方式&注意事項：

1. 加入【繼光香香雞】會員，掃描QRcode購買「寄雞炸炸」套餐，內含「香香炸雞L」10+2張贈送電子票券，1張票券兌換1份。

2. 自購買日起一年內，持電子票券至全台門市兌換「香香炸雞L」，產品供應以門市實際狀況為主。另，桃園二航管制區內無法兌換。

3. 主商品10張電子票券全數使用完畢後(包含已轉贈)，系統將主動派發贈品券2張。

4. 本券為不記名，請自行妥善保管，如遭他人盜用不再補發或退貨。

5. 活動不可與其他會員活動合併使用。

6. 優惠僅限現場門市，不適用外送服務或第三方平台。

7. 若未使用完畢，系統將自動作廢剩餘票券，並依剩餘有價贈券張數退費，惟贈送票券不具價值不退費。

8. 對本兌換券內容若有疑問，以繼光香香雞官網及現場說明為準，繼光香香雞保有最終解釋權利。

咖啡拿鐵泡麵買2送2寄杯優惠價！黑五購物節組合價超值五六日週末優惠

》https://www.mook.com.tw/article/39055