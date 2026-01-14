繼全斗煥之後第二位...尹錫悅遭求處死刑「當庭輕笑」 2/19宣判

南韓前總統尹錫悅（윤석열）2024年底突襲發布戒嚴令，遭到彈劾並以「內亂罪」起訴，13日遭到南韓檢方正式求處死刑，成為繼前總統全斗煥（전두환）之後，第二位被求處死刑的國家元首，法院預計在下個月19日正式宣判。

尹錫悅拒認罪！ 遭求處死刑「當庭輕笑」

尹錫悅2024年底突襲發布戒嚴令，事後被捕下台，慘遭起訴。首爾中央地方法院13日結辯，特別檢察官表示，尹錫悅在沒有戰爭等緊急狀況下擅自戒嚴、違憲動用軍警、嚴重動搖民主體制，罪刑重大且毫無悔意，因此求處死刑。

尹錫悅否認並猛烈抨擊所有指控，堅持宣布戒嚴是憲法賦予總統的職權，聽到檢方求處當庭笑了出來，隨後左右張望，旁聽的支持者也大聲叫罵，場面一度混亂。

尹錫悅遭求處死刑2/19宣判 南韓1997年停執行死刑恐難伏法

尹錫悅大學時曾在模擬法庭，對鎮壓光州事件的前總統全斗煥判處無期重刑，如今卻風水輪流轉，恐怕他自己將成為繼1980年代全斗煥之後，第二位被求處死刑的總統。

法院預計2月19日正式宣判，不過有媒體指出，南韓1997年以來已經停止執死刑，尹錫悅就算真的被判死，伏法機會也不大。

