繼共和黨參議員批評國民黨 美民主黨參議員也發聲：現在不應削弱台灣防禦

藍白10度在立法院封殺《國防特別預算條例》，引發美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）和共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）相繼發文批評，此外，民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天（4日）也在X平台上發文引用媒體報導，指出「現在不是削弱台灣防禦的時候」，盼台灣國會重新考慮。

繼共和黨重量級參議員蘇利文發聲批評台灣在野黨不顧台灣安全杯葛國防預算後，上週才率團訪台的民主黨參議員蓋耶哥今天也發文點出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

蓋耶哥說，現在不是削弱台灣防禦的時候。削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇。「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。​​​​​​​​​​​​​​​​

蓋耶哥曾任美國海軍陸戰隊軍官，並參與對伊拉克戰爭，是台灣在美國政界長期的支持者。



