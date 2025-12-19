繼北車煙霧彈、中山恐攻4死後...「北捷善導寺也爆隨機攻擊」 女友制止遭摔車流中

台北捷運台北車站、中山站及善導寺站19日晚間連續發生2起隨機攻擊事件。（Threads網友mg_ol_2l提供）

北市不只煙霧彈砍人恐攻！19日傍晚5時許，一名黑衣男在台北捷運站放爆裂物、投擲煙霧彈並持刀隨機砍人後，迅速前往中山捷運站繼續犯案，造成至少3死、2命危、4傷。嫌犯在警方圍捕下自5樓墜落送醫後不治。

然而稍晚8點55分，北捷善導寺站外又傳出隨機攻擊事件，一名男子對路人咆哮、踹車並在車流中攻擊想制止他的女友，最終被路過的巡邏員警制伏。

北捷台北車站與中山站發生什麼事？

警方表示，傍晚5時左右，一名27歲的嫌犯張文，在台北捷運板南線一帶投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成多人傷亡。事件中，一部分民眾當場受傷送醫，最終嫌犯在中山站周邊被警方包圍，從高處墜樓，送醫後搶救無效，於當晚19時42分宣告死亡。

善導寺站也傳出隨機傷人？

晚間8點55分，北捷善導寺站外竟再傳隨機攻擊事件！目擊者於Threads上貼出所拍攝的多段影片，畫面中，一名身穿灰色襯衫男子先跪地，隨後對路人咆哮、甩開女友的手，直直走向不認識的2名女子。女子倉皇逃離，男子還闖紅燈在馬路上攔車、踹車，場面相當混亂。

警方後續如何處理？

影片拍攝者指出，當時一直阻止男子行為的女伴正是她的女友。巡邏員警抵達現場後，最終成功將男子控制並上銬，但男子過程中仍試圖攻擊警車及員警。警方表示，事件原因與男子行為動機仍需進一步調查。

