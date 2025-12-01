繼南亞之後...建滔也「喊漲10%」 專家：明年還會漲





南亞（1303）11月發佈漲價函，宣佈11月20日起全系列CCL及PP漲價8%，受此激勵，南亞今（1）日股價上揚3.55%，收盤來到61.1元。而中國CCL銅箔基板大廠建滔，今天也發出漲價函通知，FR4及PP漲價幅度10%。

至於漲價的原因，分析師林信富說明，於供給端，上游原材料持續漲價，銅、銅箔加工費、電子布均漲價；於需求端，算力需求強勁，CCL擴產幅度遠小於PCB成長速度，可能出現高速產品產能擠壓情況。

廣告 廣告

林信富分享，當前中國廠商Q4也紛紛進行價格調整，中小客戶9月逐漸落地，10月份價格調整全面啟動，最終落地大概4到5成，11月底落地7到8成，到年底漲價預計完全落地，整體漲幅10%左右，主要集中於M6級別以下傳統產品，高速產品目前沒有漲價。此外，Q4各家稼動率依然保持較高水平，價格環比提升確定性高，明年上半年預計還會有價格調整，CCL還價漲價趨勢持續。

林信富補充，本次建滔漲價本質是成本驅動型的價格傳導，將有利於PCB上游材料，可持續關注CCL上游銅箔、電子布、樹脂相關個股。

（封面圖／翻攝自南亞科技官網）

更多東森財經新聞報導



台股2025壓軸衝刺！ 法人：年底挑戰歷史新高

Gemini 3.0橫空出世 TPU成新寵兒？ 專家：台廠最後大贏家

2檔股票櫃買中心列處置！明起分盤交易 一路到這天