繼卡車司機後…墨西哥鐵路員工入境美需能通英語

聯合太平洋鐵路公司的大陸列車，與墨西哥和加拿大兩國的鐵路系統連結。基於安全考量，川普政府現在要求進入美國的墨西哥列車司機及組員必須具備一定英語能力。(美聯社)

川普政府繼先前規定商業卡車司機必須具備一定英語能力之後，現在進一步擴大適用範圍到進入美國的墨西哥列車司機及組員。與卡車司機工會不同，美國列車司機工會及鐵路公司均表示支持這項新規定。

據美聯社報導，聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration，FRA)19日表示，由於在檢查中，發現一些進入美國境內的墨西哥列車司機及員工無法看懂英語告示，存在安全隱患，因此要求必須具備相當英語能力。有關規定主要涉及聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)及加拿大太平洋堪薩斯城鐵路公司(CPKC)。

FRA指出，檢查人員發現這兩家公司許多來自墨西哥的列車司機及組員，在理解重要的英文安全資訊方面遇到困難，例如要求必須以英文說明危險品資訊和緊急應變措施等。

一直以來，這兩家公司都與墨西哥鐵路公司(FerroMex)合作，由墨西哥司機駕駛列車跨境抵達美國後，再由美國員工接手；過去是直接在邊境直接交接，現在則駛到兩家公司分別位邊境附近的伊格爾帕斯(Eagle Pass) 及拉雷多(Laredo)鐵路貨運集散場才換手。

美國的鐵路工程師和列車人員工會基於安全、保障及職業方面的擔憂，早已要求監管，認為早就要採取行動。

FRA局長芬克 (David Fink)19日就此致函兩家鐵路公司，敦促它們重新審查其運作流程，確保墨西哥籍列車司機及員工具備英語能力，警告若然再發現列車司機在美國作業時英語不熟練，就會採取執法行動。他們駕駛的列車也不能深入美國境內超過邊境10哩。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)指出，「無論駕駛的是80噸重型卡車還是龐大的貨運列車，都必須精通我們的國語——英語，如果不精通英語就會造成不可接受的安全隱患。」

兩家鐵路公司均表示，會致力於確保安全及遵守相關規定。聯合太平洋發言人說，良好的溝通是確保安全運營的關鍵。CPKC發言人說，安全是一切工作的基石。

