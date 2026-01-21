繼參議院後 美眾議員提眾院版「豪豬法案」將加速對台軍售流程

繼聯邦參議院後，聯邦眾院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）也提出眾院版法案，內容包括將台灣定義為「北約+」（NATO Plus）國家、以及加速美國對台軍售流程。 圖：總統府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 美國聯邦參議院去年底一致通過「豪豬法案」（PORCUPINE Act），將台灣納入適用較短認證與通報接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備許可程序。而聯邦眾院軍委會副主席魏特曼（Rob Wittman）也提出眾院版法案，內容包括將台灣定義為「北約 」（NATO Plus）國家、以及加速美國對台軍售流程。

共和黨籍聯邦眾議員魏特曼辦公室於當地時間20日發佈新聞稿指出，眾院版「豪豬法案」，將加速對美國印太關鍵夥伴台灣武器採購流程，而法案共同主導人包括共和黨籍眾議員瑪肯西（Ryan Mackenzie）及民主黨籍眾議員戴維斯（Don Davis）、貝拉（Ami Bera）。

而眾院版法案名稱全名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（Providing Our Regional Companions Upgraded Protection in Nefarious Environments Act），依起首英文字母簡稱為PORCUPINE Act（豪豬法案）。

其中，法案內容包括將台灣定位為「北約＋」國家，以縮短美國對台軍售的審批時程；同時授權美國總統得以減免或免除部分對台軍售費用，並簡化特定軍售案的報告程序。此外，法案亦要求美國國務院就加速盟友向台灣轉讓軍事裝備的相關許可，進行可行性評估。

魏特曼表示，台灣是美國重要區域夥伴，美國在印太地區的戰略夥伴們正面臨中共日益增加侵擾行為，「現在比以往任何時候都更需要確保台灣有自我防衛的軍事能力」。

法案共同主導人戴維斯表示，台灣位處民主與威權對抗的前線，隨著中共持續升高對台施壓，台灣比起以往任何時候，都更需要資源來捍衛自身主權，「更強大的台灣能嚇阻侵略、保護民主，也讓美國更安全」。

眾院「國會台灣連線」共同主席且也是法案共同主導人貝拉表示，豪豬法案強化美國對台灣自我防衛的承諾，並再次重申美國與其民主夥伴站在一起。

瑪肯西也說，在印太安全挑戰日益增加之際，美國需要確保夥伴們能在沒有非必要延誤的情況下獲得防衛能力，透過簡化對信任盟友的認證與許可程序，這項法案促進區域穩定並有助防止衝突。

