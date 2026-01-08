繼台北與基隆後 盧秀燕宣布台中公立國中小營養午餐免費

繼台北市與基隆市宣布營養午餐免費政策後，台中市長盧秀燕今天也宣布，115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠。以一餐新台幣60元到70元計算，一年預算約25億元到30億元。

台中市長盧秀燕（左三）8日上午舉行記者會，宣布115學年度起台中公立國中、小營養午餐免費，約21.4萬名學生受惠。（中央社）

台北市長蔣萬安6日說，北市公私立國中、小營養午餐全面免費，最快9月上路。基隆市長謝國樑昨天表示，跟進台北市政策，基隆市公立國中、小營養午餐全面免費，將從115學年度起實施。

盧秀燕今天上午舉行記者會表示，「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」時代已不同，過去營養午餐主要是補助弱勢學生概念，現在營養午餐應好比課桌椅、校舍，視為政府整體教育政策一環，由政府供應，台中財政雖非常辛苦，但該做的事還是要做，不惜3月追加預算支應，懇請台中市議會大力支持。

她說，台中長期不遺餘力投資教育，支出比其他縣市高，包括蓋10間學校、全面汰換課桌椅等，會想辦法籌錢辦理免費營養午餐，這是必須支出，投資台中下一代。

關於這項政策是否跟進台北市？盧秀燕表示，六直轄市中桃園市最早實施，這是教育趨勢，台中資源雖相對受限，但在這種條件下，更應展現照顧孩子決心，「我們的孩子不能輸在起跑點上，我們的孩子一定要得到最好」。