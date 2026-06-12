繼台大爆首起AI眼鏡作弊、南韓也跟進 「看著試卷即見答案」
台大校方昨天公布首起申請入學考生戴「AI眼鏡」作弊事件，南韓多益測驗（TOEIC）也爆發首起考生戴AI智慧眼鏡作弊事件，在主辦單位公佈的2起作弊中，一支眼鏡可經由海外線上零售商網購，另一支也尚未在韓上市。媒體指考生只要戴此眼鏡看著試券，答案、翻譯皆能即時顯現。
多益英語測驗（Test of English for International Communication，TOEIC）是針對母語非英語人士的英語能力測驗。南韓《韓國時報》本週報導，在多益上月舉辦測驗中監考人員先後抓到2起AI智慧眼鏡作弊事件。
根據報導，負責多益南韓考試的「YBM韓國多益委員會」本週表示，首起事件發生於5月10日，監考人員發現考生戴著AI眼鏡，該眼鏡可通過海外線上零售商購買。第二起作弊在5月31日，同樣是監考人員發現，另一考生戴著AI眼鏡考試，該型號尚未在韓上市。
《韓國時報》指出，AI智慧眼鏡是一種將鏡頭、麥克風、揚聲器與生成式AI結合的穿戴裝置，無需與智慧手機連線，即可分析鏡頭拍攝到的內容，並將結果顯示在眼鏡鏡片上，戴著AI眼鏡，考生只需看著試卷，就能即時看到答案和翻譯。
「YBM韓國多益委員會」表示，目前已啟動2起作弊的紀律處分程序，一旦確認作弊，考試成績將被作廢，若情節嚴重，考生恐面臨5年禁考；倘若涉及試題外泄或侵權，恐涉民事或刑事責任。
該委員會也表示，已開始培訓監考人員識別包括AI智慧眼鏡的各種電子設備的作弊手段。除了考試時前身分核驗、設備管理，考試時巡考監考，委員會還會在試後通過答案相似度分析，以及異常應試模式檢查來進行追查。
台灣的大學個人申請昨天（6/11）放榜，台大表示今年台大醫牙學系校內共同筆試，在考生物考科時，監考人員發現儘管天氣炎熱，卻有學生堅持穿帽T戴帽子，雖然一度檢查服裝正常，但考官後來發現考生低頭許久，還換了黑框眼鏡，經檢查後發現是使用中的AI眼鏡，因此該科0分計算。
台大註冊組長李宏森昨天說明時表示該眼鏡內建app，可聲控、拍照，也能透過用自動掃描模式後，在鏡片上立刻生成答案跟計算過程，考生只要看眼鏡就可以作答，台大也把相關資訊傳給教育部跟考中心。目前大考中心已經擬定各考區AI眼鏡相關處理原則，未來各考試都會有規範，呼籲考生不要心存僥倖。
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